به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت⁯الله عبدالله جوادی آملی در جلسه اخلاق خود که به مناسبت 8 شوال روز تخریب قبور ائمه بقیع علیهم السلام برگزار شد هتک حرمت به ساحت مقدس قرآن کریم و وقوع سیل در پاکستان را دو مسئله مهمی دانست که جهان اسلام را به خود جلب کرده است و در رابطه با اقدام وقیحانه اهانت به کلام الله مجید اظهار داشت: هرگز جهل با علم، ظلمت با نور، ظلم با عدل و هدایت با هواپرستی جمع نمی⁯شود.



وی تاکید کرد: خدای سبحان در قرآن کریم استکبار و مشرکان را مشخص کرده است و فرمود که هر وقت سخن از خدا و توحید به میان می⁯آید، این مشرکان مشمئز می⁯شوند و﴿وَإِذَا ذُکِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِینَ لاَ یُؤْمِنُونَ﴾ و مانند آن. زیرا بر اساس ﴿أَفَرَأَیْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلهَهُ هَوَاهُ﴾ اگر کسی هواپرست شد با هدایت الهی درگیر است.



استاد برجسته درس خارج حوزه علمیه قم اظهار داشت: آنکه می⁯گوید من هرچه می⁯خواهم انجام می⁯دهم و هر چه دوست دارم می⁯گویم، یعنی من مطیع هستم و هر چه میل من دستور داد انجام می⁯دهم. این همان هواپرست است و ﴿أَفَرَأَیْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلهَهُ هَوَاهُ﴾ و این فکر با کسی که بخواهد در برابر ﴿قُلِ اللّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِی خَوْضِهِمْ یَلْعَبُونَ﴾ بسنجد، آن هدایت با این هوی پرستی جور در نمی⁯آید، از این رو هم مکتب الهی را اهانت می⁯کند و هم رهبران الهی را به قتل می⁯رساند.



آیت⁯الله جوادی آملی با بیان اینکه دشمنان امروز همان کاری را انجام می⁯دهند که دشمنان گذشته علیه خدا و پیغمبران انجام می⁯داده⁯اند، گفت: همان کسانی که در اعصار گذشته انبیای الهی را به شهادت رسانده⁯اند و به مکتب⁯های الهی اهانت می⁯کردند - صهیونیست⁯های سابق - امروز هم همان کار را انجام می⁯دهند، ولی امروز این حرف⁯ها از زبان مسیحی⁯ها و کسانی که در غرب به سر می⁯برند شنیده می⁯شود. این فکر قبلا هم بوده و الان هم هست. اینها کسانی هستند که دست⁯هوی در کشتن انبیا آلوده است، لذا در صدد هتک حرمت به قرآن کریم بر آمده⁯اند.



با فوت کردن نمی⁯توان نور خورشید را خاموش کرد



وی اهانت به ساحت مقدس قرآن کریم را اقدامی سفیهانه دانست و با ذکر مثالی به تشریح این موضوع پرداخت و تصریح کرد: یک وقت کسی در اثر سفاهت و حماقت خود می⁯خواهد با فوت کردن، آفتاب را خاموش کند. البته اینکه کسی با فوت دهنش کبریت را خاموش کند، امری شدنی است اما اگر بخواهد آفتاب را خاموش کند، این حرکت نوعی سفاهت است.



جوادی آملی اظهار داشت: در قرآن کریم اشاره شده است که ﴿یریدون لیطفئوا نورالله بافواههم﴾، کسی که نور سماوات و الارض است، آن نور را می⁯خواهند با فوت، تبلیغ، بدگویی، فحش و اهانت خاموش کنند؛ این نور خاموش شدنی نیست و آنها خودشان را خسته می⁯کنند و کاری از پیش نمی⁯برند.



وی وظیفه مسلمانان جهان در برابر این قبیل اقدامات اسلام ستیزانه را مهم و اساسی برشمرد و با اشاره به انجام برخی اعمال عبادی از قبیل اقامه نماز و حج که به نوعی ویژگی قیام در برابر عظمت خداوند است، خاطرنشان کرد: شبانه روز زندگی، حیات و مرگ ما مسلمانان با قبله کار دارد. اینکه می⁯گوئیم «والکعبه قبلتی» کعبه قبله ماست، یعنی ما تا زمانی که زنده⁯ایم، وقتی که از دنیا رفتیم، در حالت احتضار و کفن و دفن و قبر ما به طرف قبله است. البته این کعبه فقط برای قبله نیست و خداوند آن را عامل قیام نیز قرار داده است.



استاد برجسته درس خارج حوزه علمیه قم با بیان این آیه قرآنی ﴿جعل الله الکعبه البیت الحرام قیاماً للناس﴾، قیام را به معنای ایستادگی دانست و پیرامون شرایط ایستادگی تاکید کرد: قیام یعنی ایستادگی، نه ایستادن فیزیکی کسانی که وضع پا و بدن آنها برای ایستادن مناسب نیست و نشسته نماز می⁯خوانند؛ اینها قائم⁯اند. کسی که ایستاده در خیابان و بیابان وقت خودش را تلف می⁯کند و اهل نماز نیست، در واقع نشسته است و منظور ایستادن یا نشستن فیزیکی نیست.

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جوادی آملی با بیان اینکه حیات و ممات ما به کعبه وابسته است، اضافه کردند: ما به طرف کعبه نماز نماز می⁯خوانیم و ذبایح، کشتارها و تمامی مسلخ⁯ها و قربانگاه ما به طرف کعبه است. اینچنین نیست که کعبه فقط برای اقامه نماز باشد، بلکه تمام کارهایمان در شبانه روز به طرف کعبه است.



مسلمانان در برابر اهانت به قرآن قیام کنند



مرجع تقلید جهان تشیع با تاکید مجدد بر اینکه خدای سبحان کعبه را که قبله ماست و با حیات و ممات ما کار دارد عامل قیام قرار داده است، اظهار داشت: همه یک میلیارد و نیم مسلمان⁯های جهان باید اهل قیام باشند و در برابر اهانت به ساحت مقدس قرآن کریم قیام کنند.



وی با تشریح چگونگی قیام علیه این اهانت شرم⁯آور تصریح کرد: کسانی که در مسائل فرهنگی فعالیت دارند باید بر اساس همین برهان قیام کنند؛ کسانی که در مسائل اجتماعی و سیاسی نیز فعال هستند باید در راستای فعالیتشان جلوی این قبیل کارها را بگیرند.



آیت⁯الله جوادی آملی با اشاره به اهانت⁯هایی که در گذشته نسبت به ساحت مقدس پیامبران الهی انجام می⁯شد، تصریح کردند: مردم با انبیائشان - از وجود مبارک نوح(ع) تا وجود مبارک حضرت خاتم(ص)- در کمال اهانت سخن می⁯گفتند ولی انبیاء الهی در کمال متانت با آنها سخن می⁯گفتند. آنها به حضرت نوح(ع) یا سایر انبیاء می⁯گفتند ﴿إنّا نراک فی الضلاله – إنّا نراک فی السفاهه﴾. همه این بد دهنی⁯ها را داشتند و وجود مبارک نوح یا انبیاء دیگر می⁯فرمودند که ﴿یا قوم لیس بی سفاهه و یا لیس بی ضلاله﴾، ما گمراه نیستیم، ما حرف عاقل و هدایت مدار داریم.



معظم له با اشاره به موضوع گفتگوی تمدن⁯ها که سالیان متمادی در کشورهای اسلامی مطرح بود و بعدها به صورت ترجمه فارسی در ایران مورد استفاده قرار گرفت، اظهار داشت: اگر این موضوع گفتگوی تمدن⁯هاست، در واقع گفتگوی بین ادیان الهی است. اسلام هم افراد را به عقل دعوت کرده است.



اگر سواد نداری مزاحم دین نباش



وی با اشاره به این آیه قرآنی که ﴿ادع الی سبیل ربک بالحکمة و الموعظه﴾ خاطرنشان کرد: قرآن کریم فرمود اگر می⁯خواهید با برهان سخن بگوئید، داخلی و خارجی یکی است؛ اگر می⁯خواهید موعظه کنید سعی کنید موعظه شما حسنه باشد؛ اگر خواستید مناظره کنید به بهترین وجه مناظره کنید، نه بیراهه بروید و نه راه کسی را ببندید؛ نه حقی را باطل کنید و نه باطلی را حق کنید؛ عاقلانه و عادلانه سخن بگوئید؛ درست حرف بزن و اگر سواد آن را نداری ساکت باش؛ مزاحم دین نباش، بگذار یک عده که دین شناس⁯اند دین را یاری کنند.



آیت⁯الله العظمی جوادی آملی در همین بخش از فرمایشات خود اضافه کرد: اگر بخواهی با مسیحی⁯ها و یهودی⁯ها مناظره کنی فقط و فقط با بهترین روش باید مناظره کنی، نه روش خوب، بلکه با بهترین روش. یک وقت انسان با روش بد حرف می⁯زند که خودش عالم و محقق و درس خوانده و مجتهد نیست، این انسان حق حرف زدن ندارد، یا حق حرف زدن را دارد ولی زیبا نیست و یا زیباست ولی باز هم کافی نیست. اسلام به او اجازه حرف زدن داده و فرمود ﴿ولاتجادلو اهل الکتاب الا باالتی هی احسن ﴾ که مفید حصر است.



وی تاکید کرد: دین اسلام همه را به مناظره و گفتگوی ادیان که چندین سال قبل از انقلاب اسلامی مطرح بود و بعد از انقلاب به تازگی در ایران مطرح شد، دعوت کرده که ﴿ ولا تجادلوا اهل الکتاب الا باالتی هی احسن﴾. تا به حال نشست⁯ها و همایش⁯ها و دور هم جمع شدن⁯هایی وجود داشت و گفتگویی با علمای مسیحی و یهودی صورت می⁯گرفت و این صهیونیست به هیچ یک از آنها بسنده نمی⁯کند و دست مسمومش را از حلقوم یک مسیحی در آورده که اقدام به این کار کند.



صهیونیست⁯های از بس که پست هستند قابل آتش زدن نیستند



استاد برجسته درس خارج حوزه علمیه قم تصریح کرد: عده⁯ای درباره صهیونیست⁯ها می⁯گفتند که اگر آتش ببینند، صهیونیست⁯ها را نمی⁯سوزانند، برای اینکه اینها از بس که پست هستند قابل سوختن هم نیستند؛ اینها ﴿ یقتلون النبیین بغیر الحق﴾ هستند وگرنه

چه کسی به خودش اجازه می⁯دهد به قرآن کریم که منشا حکمت و نور و علم است و رحمت للعالمین آن را آورده اهانت کند.



وی با تبیین برخی ویژگی⁯های قرآن کریم، اظهار داشت: این کتاب آسمانی بشریت را زنده و آینده را مشخص و گذشته را تبیین کرد که این وضع جهان کنونی است.



آیت⁯الله جوادی آملی بر لزوم برخورد عالمانه با اهانت کنندگان به ساحت مقدس قرآن کریم تاکید کرد و یادآور شد: در این زمینه باید عالمانه و محققانه برخورد کرد و در عین حال هیچ خشیت و هراسی از غیرخدا نداشته باشیم.



وی با اشاره به آیاتی از سوره مبارکه احزاب، در همین مورد اظهار داشت: انسان⁯های موحد جز خدا، از چیزی نمی⁯هراسند و حقایق اسلام را تبیین می⁯کنند.



راه مباحثه باز است



معظم له حفظ قرآن کریم را وظیفه همه مسلمانان در شرق و غرب عالم دانست و تصریح کرد: باید در این زمینه قیام کرد و برای حفظ این کلام الهی می⁯توانیم با شرقی⁯ها و غربی⁯ها گفتگو داشته باشیم، چراکه راه برای مناظره باز است و اگر از کره زمین به کره⁯های دیگر رفتند باز هم راه مباحثه باز است.



وی ادامه داد: خداوند ما را با «عدل با لطف معتبر» مجهز کرده است که از دین او حمایت کنیم و حمایت ما از دین او در حقیقت حمایت از خود ماست. اگر این جریان توبه نکنند شاید خدای سبحان بخواهد آنها را با دست خود متفرق و ریشه کن کند.



آیت⁯الله جوادی آملی ادامه داد: باید رابطه خودمان را با قرآن کریم مستحکم⁯تر کنیم و این قرآن که شب⁯های قدر بالای سر گذاشته⁯ایم را در جانمان بدمیم تا در اعمالمان جلوه کند و اگر خدای ناکرده فقط ما قرآن به سر بگذاریم و در زندگی ما حضور و ظهور نداشته باشد دعای ما مستجاب نیست.



مرجع تقلید جهان تشیع در بخش دیگری از فرمایشات خود به مسئله وقوع سیل در پاکستان اشاره کرد و مشارکت مردم ایران اسلامی در کمک به سیل زدگان این کشور را قابل تقدیر و قدردانی دانست.



وی تاکید کرد: درباره حمایت از قرآن کریم و مبارزه علیه اهانت گروه⁯های افراطی باید از رهبر معظم انقلاب اسلامی، مراجع بزرگوار، دانشگاهیان، حوزویان، اقشار مختلف مردم و بازاریان و اصناف که در صحنه حضور دارند و با حضورشان در مساجد و محافل اقدام به اعتصاب و راهپیمایی کردند تشکر کرد، اجرشان با ذات اقدس اله باشد تا انشا الله خداوند همه اینها را با لطف و عنایت خودش مضاعف کند.