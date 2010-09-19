به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیتالله عبدالله جوادی آملی در جلسه اخلاق خود که به مناسبت 8 شوال روز تخریب قبور ائمه بقیع علیهم السلام برگزار شد هتک حرمت به ساحت مقدس قرآن کریم و وقوع سیل در پاکستان را دو مسئله مهمی دانست که جهان اسلام را به خود جلب کرده است و در رابطه با اقدام وقیحانه اهانت به کلام الله مجید اظهار داشت: هرگز جهل با علم، ظلمت با نور، ظلم با عدل و هدایت با هواپرستی جمع نمیشود.
وی تاکید کرد: خدای سبحان در قرآن کریم استکبار و مشرکان را مشخص کرده است و فرمود که هر وقت سخن از خدا و توحید به میان میآید، این مشرکان مشمئز میشوند و﴿وَإِذَا ذُکِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِینَ لاَ یُؤْمِنُونَ﴾ و مانند آن. زیرا بر اساس ﴿أَفَرَأَیْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلهَهُ هَوَاهُ﴾ اگر کسی هواپرست شد با هدایت الهی درگیر است.
استاد برجسته درس خارج حوزه علمیه قم اظهار داشت: آنکه میگوید من هرچه میخواهم انجام میدهم و هر چه دوست دارم میگویم، یعنی من مطیع هستم و هر چه میل من دستور داد انجام میدهم. این همان هواپرست است و ﴿أَفَرَأَیْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلهَهُ هَوَاهُ﴾ و این فکر با کسی که بخواهد در برابر ﴿قُلِ اللّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِی خَوْضِهِمْ یَلْعَبُونَ﴾ بسنجد، آن هدایت با این هوی پرستی جور در نمیآید، از این رو هم مکتب الهی را اهانت میکند و هم رهبران الهی را به قتل میرساند.
آیتالله جوادی آملی با بیان اینکه دشمنان امروز همان کاری را انجام میدهند که دشمنان گذشته علیه خدا و پیغمبران انجام میدادهاند، گفت: همان کسانی که در اعصار گذشته انبیای الهی را به شهادت رساندهاند و به مکتبهای الهی اهانت میکردند - صهیونیستهای سابق - امروز هم همان کار را انجام میدهند، ولی امروز این حرفها از زبان مسیحیها و کسانی که در غرب به سر میبرند شنیده میشود. این فکر قبلا هم بوده و الان هم هست. اینها کسانی هستند که دستهوی در کشتن انبیا آلوده است، لذا در صدد هتک حرمت به قرآن کریم بر آمدهاند.
با فوت کردن نمیتوان نور خورشید را خاموش کرد
وی اهانت به ساحت مقدس قرآن کریم را اقدامی سفیهانه دانست و با ذکر مثالی به تشریح این موضوع پرداخت و تصریح کرد: یک وقت کسی در اثر سفاهت و حماقت خود میخواهد با فوت کردن، آفتاب را خاموش کند. البته اینکه کسی با فوت دهنش کبریت را خاموش کند، امری شدنی است اما اگر بخواهد آفتاب را خاموش کند، این حرکت نوعی سفاهت است.
جوادی آملی اظهار داشت: در قرآن کریم اشاره شده است که ﴿یریدون لیطفئوا نورالله بافواههم﴾، کسی که نور سماوات و الارض است، آن نور را میخواهند با فوت، تبلیغ، بدگویی، فحش و اهانت خاموش کنند؛ این نور خاموش شدنی نیست و آنها خودشان را خسته میکنند و کاری از پیش نمیبرند.
وی وظیفه مسلمانان جهان در برابر این قبیل اقدامات اسلام ستیزانه را مهم و اساسی برشمرد و با اشاره به انجام برخی اعمال عبادی از قبیل اقامه نماز و حج که به نوعی ویژگی قیام در برابر عظمت خداوند است، خاطرنشان کرد: شبانه روز زندگی، حیات و مرگ ما مسلمانان با قبله کار دارد. اینکه میگوئیم «والکعبه قبلتی» کعبه قبله ماست، یعنی ما تا زمانی که زندهایم، وقتی که از دنیا رفتیم، در حالت احتضار و کفن و دفن و قبر ما به طرف قبله است. البته این کعبه فقط برای قبله نیست و خداوند آن را عامل قیام نیز قرار داده است.
استاد برجسته درس خارج حوزه علمیه قم با بیان این آیه قرآنی ﴿جعل الله الکعبه البیت الحرام قیاماً للناس﴾، قیام را به معنای ایستادگی دانست و پیرامون شرایط ایستادگی تاکید کرد: قیام یعنی ایستادگی، نه ایستادن فیزیکی کسانی که وضع پا و بدن آنها برای ایستادن مناسب نیست و نشسته نماز میخوانند؛ اینها قائماند. کسی که ایستاده در خیابان و بیابان وقت خودش را تلف میکند و اهل نماز نیست، در واقع نشسته است و منظور ایستادن یا نشستن فیزیکی نیست.
جوادی آملی با بیان اینکه حیات و ممات ما به کعبه وابسته است، اضافه کردند: ما به طرف کعبه نماز نماز میخوانیم و ذبایح، کشتارها و تمامی مسلخها و قربانگاه ما به طرف کعبه است. اینچنین نیست که کعبه فقط برای اقامه نماز باشد، بلکه تمام کارهایمان در شبانه روز به طرف کعبه است.
مسلمانان در برابر اهانت به قرآن قیام کنند
مرجع تقلید جهان تشیع با تاکید مجدد بر اینکه خدای سبحان کعبه را که قبله ماست و با حیات و ممات ما کار دارد عامل قیام قرار داده است، اظهار داشت: همه یک میلیارد و نیم مسلمانهای جهان باید اهل قیام باشند و در برابر اهانت به ساحت مقدس قرآن کریم قیام کنند.
وی با تشریح چگونگی قیام علیه این اهانت شرمآور تصریح کرد: کسانی که در مسائل فرهنگی فعالیت دارند باید بر اساس همین برهان قیام کنند؛ کسانی که در مسائل اجتماعی و سیاسی نیز فعال هستند باید در راستای فعالیتشان جلوی این قبیل کارها را بگیرند.
آیتالله جوادی آملی با اشاره به اهانتهایی که در گذشته نسبت به ساحت مقدس پیامبران الهی انجام میشد، تصریح کردند: مردم با انبیائشان - از وجود مبارک نوح(ع) تا وجود مبارک حضرت خاتم(ص)- در کمال اهانت سخن میگفتند ولی انبیاء الهی در کمال متانت با آنها سخن میگفتند. آنها به حضرت نوح(ع) یا سایر انبیاء میگفتند ﴿إنّا نراک فی الضلاله – إنّا نراک فی السفاهه﴾. همه این بد دهنیها را داشتند و وجود مبارک نوح یا انبیاء دیگر میفرمودند که ﴿یا قوم لیس بی سفاهه و یا لیس بی ضلاله﴾، ما گمراه نیستیم، ما حرف عاقل و هدایت مدار داریم.
معظم له با اشاره به موضوع گفتگوی تمدنها که سالیان متمادی در کشورهای اسلامی مطرح بود و بعدها به صورت ترجمه فارسی در ایران مورد استفاده قرار گرفت، اظهار داشت: اگر این موضوع گفتگوی تمدنهاست، در واقع گفتگوی بین ادیان الهی است. اسلام هم افراد را به عقل دعوت کرده است.
اگر سواد نداری مزاحم دین نباش
وی با اشاره به این آیه قرآنی که ﴿ادع الی سبیل ربک بالحکمة و الموعظه﴾ خاطرنشان کرد: قرآن کریم فرمود اگر میخواهید با برهان سخن بگوئید، داخلی و خارجی یکی است؛ اگر میخواهید موعظه کنید سعی کنید موعظه شما حسنه باشد؛ اگر خواستید مناظره کنید به بهترین وجه مناظره کنید، نه بیراهه بروید و نه راه کسی را ببندید؛ نه حقی را باطل کنید و نه باطلی را حق کنید؛ عاقلانه و عادلانه سخن بگوئید؛ درست حرف بزن و اگر سواد آن را نداری ساکت باش؛ مزاحم دین نباش، بگذار یک عده که دین شناساند دین را یاری کنند.
آیتالله العظمی جوادی آملی در همین بخش از فرمایشات خود اضافه کرد: اگر بخواهی با مسیحیها و یهودیها مناظره کنی فقط و فقط با بهترین روش باید مناظره کنی، نه روش خوب، بلکه با بهترین روش. یک وقت انسان با روش بد حرف میزند که خودش عالم و محقق و درس خوانده و مجتهد نیست، این انسان حق حرف زدن ندارد، یا حق حرف زدن را دارد ولی زیبا نیست و یا زیباست ولی باز هم کافی نیست. اسلام به او اجازه حرف زدن داده و فرمود ﴿ولاتجادلو اهل الکتاب الا باالتی هی احسن ﴾ که مفید حصر است.
وی تاکید کرد: دین اسلام همه را به مناظره و گفتگوی ادیان که چندین سال قبل از انقلاب اسلامی مطرح بود و بعد از انقلاب به تازگی در ایران مطرح شد، دعوت کرده که ﴿ ولا تجادلوا اهل الکتاب الا باالتی هی احسن﴾. تا به حال نشستها و همایشها و دور هم جمع شدنهایی وجود داشت و گفتگویی با علمای مسیحی و یهودی صورت میگرفت و این صهیونیست به هیچ یک از آنها بسنده نمیکند و دست مسمومش را از حلقوم یک مسیحی در آورده که اقدام به این کار کند.
صهیونیستهای از بس که پست هستند قابل آتش زدن نیستند
استاد برجسته درس خارج حوزه علمیه قم تصریح کرد: عدهای درباره صهیونیستها میگفتند که اگر آتش ببینند، صهیونیستها را نمیسوزانند، برای اینکه اینها از بس که پست هستند قابل سوختن هم نیستند؛ اینها ﴿ یقتلون النبیین بغیر الحق﴾ هستند وگرنه
چه کسی به خودش اجازه میدهد به قرآن کریم که منشا حکمت و نور و علم است و رحمت للعالمین آن را آورده اهانت کند.
وی با تبیین برخی ویژگیهای قرآن کریم، اظهار داشت: این کتاب آسمانی بشریت را زنده و آینده را مشخص و گذشته را تبیین کرد که این وضع جهان کنونی است.
آیتالله جوادی آملی بر لزوم برخورد عالمانه با اهانت کنندگان به ساحت مقدس قرآن کریم تاکید کرد و یادآور شد: در این زمینه باید عالمانه و محققانه برخورد کرد و در عین حال هیچ خشیت و هراسی از غیرخدا نداشته باشیم.
وی با اشاره به آیاتی از سوره مبارکه احزاب، در همین مورد اظهار داشت: انسانهای موحد جز خدا، از چیزی نمیهراسند و حقایق اسلام را تبیین میکنند.
راه مباحثه باز است
معظم له حفظ قرآن کریم را وظیفه همه مسلمانان در شرق و غرب عالم دانست و تصریح کرد: باید در این زمینه قیام کرد و برای حفظ این کلام الهی میتوانیم با شرقیها و غربیها گفتگو داشته باشیم، چراکه راه برای مناظره باز است و اگر از کره زمین به کرههای دیگر رفتند باز هم راه مباحثه باز است.
وی ادامه داد: خداوند ما را با «عدل با لطف معتبر» مجهز کرده است که از دین او حمایت کنیم و حمایت ما از دین او در حقیقت حمایت از خود ماست. اگر این جریان توبه نکنند شاید خدای سبحان بخواهد آنها را با دست خود متفرق و ریشه کن کند.
آیتالله جوادی آملی ادامه داد: باید رابطه خودمان را با قرآن کریم مستحکمتر کنیم و این قرآن که شبهای قدر بالای سر گذاشتهایم را در جانمان بدمیم تا در اعمالمان جلوه کند و اگر خدای ناکرده فقط ما قرآن به سر بگذاریم و در زندگی ما حضور و ظهور نداشته باشد دعای ما مستجاب نیست.
مرجع تقلید جهان تشیع در بخش دیگری از فرمایشات خود به مسئله وقوع سیل در پاکستان اشاره کرد و مشارکت مردم ایران اسلامی در کمک به سیل زدگان این کشور را قابل تقدیر و قدردانی دانست.
وی تاکید کرد: درباره حمایت از قرآن کریم و مبارزه علیه اهانت گروههای افراطی باید از رهبر معظم انقلاب اسلامی، مراجع بزرگوار، دانشگاهیان، حوزویان، اقشار مختلف مردم و بازاریان و اصناف که در صحنه حضور دارند و با حضورشان در مساجد و محافل اقدام به اعتصاب و راهپیمایی کردند تشکر کرد، اجرشان با ذات اقدس اله باشد تا انشا الله خداوند همه اینها را با لطف و عنایت خودش مضاعف کند.
قم - خبرگزاری مهر: یکی از مراجع تقلید در قم گفت: برخورد با اهانتکنندگان قرآن کریم باید عالمانه و محققانه باشد و در عین حال هیچ هراسی از غیرخدا نداشته باشیم.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیتالله عبدالله جوادی آملی در جلسه اخلاق خود که به مناسبت 8 شوال روز تخریب قبور ائمه بقیع علیهم السلام برگزار شد هتک حرمت به ساحت مقدس قرآن کریم و وقوع سیل در پاکستان را دو مسئله مهمی دانست که جهان اسلام را به خود جلب کرده است و در رابطه با اقدام وقیحانه اهانت به کلام الله مجید اظهار داشت: هرگز جهل با علم، ظلمت با نور، ظلم با عدل و هدایت با هواپرستی جمع نمیشود.
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