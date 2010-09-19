بودجه سازمان نظام پرستاری هنوز پرداخت نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد شریفی مقدم با اشاره به پیگیریهای سازمان نظام پرستاری در مورد تخصیص بودجه افزود: متاسفانه تاکنون حتی ریالی از بودجه مصوب امسال به سازمان پرداخت نشده و با توجه به پرسشهای مکرر هیئت مدیره های نظام پرستاری و چرخش فعالیتهای سازمان از محل این بودجه، ضمن بروز مشکل زمان بندی برنامه های سازمان، بخشی از فعالیتها نیز متوقف مانده است.

وی افزود: بر اساس ماده 11 قانون سازمان نظام پرستاری بودجه این سازمان از محل حق عضویت اعضاء و کمک اشخاص حقیقی و حقوقی تأمین می شود که 65 درصد از حق عضویتها به هیئت مدیره ها برای پیشبرد امور جاری آنان تعلق می گیرد و 35 درصد این بودجه نیز صرف صدور کارت عضویت، امور ستادی و نهایتا انتشار نشریه می شود.

شریفی مقدم با اشاره به اهمیت ردیف بودجه سازمان نظام پرستاری برای پیشبرد برنامه های اجرایی خاطرنشان کرد: از سال 83 تاکنون بودجه ای از ردیف بودجه های متفرقه مجلس شورای اسلامی به سازمان نظام پرستاری تعلق گرفت که از 50 میلیون تومان آغاز شد و به صورت سالانه افزایش یافت و امسال به یک میلیارد تومان رسید اما تاکنون این مبلغ بدون هیچ دلیل خاصی هنوز به سازمان پرداخت نشده است.

معاون سازمان نظام پرستاری از معاونت بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی نهاد ریاست جمهوری تخصیص و پرداخت بودجه سازمان نظام پرستاری را خواستار شد.