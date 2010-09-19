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۲۸ شهریور ۱۳۸۹، ۱۱:۳۰

با گذشت 6 ماه از سال/

بودجه سازمان نظام پرستاری هنوز پرداخت نشده است

بودجه سازمان نظام پرستاری هنوز پرداخت نشده است

معاون پشتیبانی سازمان نظام پرستاری گفت: با گذشت 6 ماه از سال هنوز بودجه مصوب سازمان نظام پرستاری پرداخت نشده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد شریفی مقدم با اشاره به پیگیریهای سازمان نظام پرستاری در مورد تخصیص بودجه افزود: متاسفانه تاکنون حتی ریالی از بودجه مصوب امسال به سازمان پرداخت نشده و با توجه به پرسشهای مکرر هیئت مدیره های نظام پرستاری و چرخش فعالیتهای سازمان از محل این بودجه، ضمن بروز مشکل زمان بندی برنامه های سازمان، بخشی از فعالیتها نیز متوقف مانده است.

وی افزود: بر اساس ماده 11 قانون سازمان نظام پرستاری بودجه این سازمان از محل حق عضویت اعضاء و کمک اشخاص حقیقی و حقوقی تأمین می شود که 65 درصد از حق عضویتها به هیئت مدیره ها برای پیشبرد امور جاری آنان تعلق می گیرد و 35 درصد این بودجه نیز صرف صدور کارت عضویت، امور ستادی و نهایتا انتشار نشریه می شود.

شریفی مقدم با اشاره به اهمیت ردیف بودجه سازمان نظام پرستاری برای پیشبرد برنامه های اجرایی خاطرنشان کرد: از سال 83 تاکنون بودجه ای از ردیف بودجه های متفرقه مجلس شورای اسلامی به سازمان نظام پرستاری تعلق گرفت که از 50 میلیون تومان آغاز شد و به صورت سالانه افزایش یافت و امسال به یک میلیارد تومان رسید اما تاکنون این مبلغ بدون هیچ دلیل خاصی هنوز به سازمان پرداخت نشده است.

معاون سازمان نظام پرستاری از معاونت بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی نهاد ریاست جمهوری تخصیص و پرداخت بودجه سازمان نظام پرستاری را خواستار شد.

کد مطلب 1154043

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