به گزارش خبرنگار مهر، در بخشنامه جدید بانک مرکزی به مدیران عامل بانکها و موسسات اعتباری آمده است: خرید و فروش یا واسطه گری و دلالی تسهیلات بانکی، پدیده مذمومی است که در سالهای اخیر رواج یافته و ضمن آنکه آفات و دغدغه های فراوانی را در جامعه فراهم آورده، زمینه ساز تشکیک در خدمت رسانی صادقانه شبکه بانکی کشور و کارکنان خدوم آن شده است.

در این بخشنامه می خوانیم: با عنایت به مراتب فوق و به عنوان اقدامی به منظور ایجاد محدودیت در مسیر این گونه فعالیتها، بانکها و موسسات اعتباری، موظف هستند برای اعطای هر نوع تسهیلات بانکی، تعهدات لازم و کافی را از مشتریان خود به منظور ممنوعیت هر گونه نقل و انتقال امتیاز استفاده از این تسهیلات، در هر شکل، اعم از اعطای وکالت یا غیر آن اخذ کنند.

در همین حال، بانکها و موسسات اعتباری موظف هستند به مشتری یادآوری کنند در صورت اطلاع از خرید و فروش تسهیلات بانکی و یا انتشار آگهی های تبلیغاتی دراین ارتباط، بانک یا موسسه اعتباری نسبت به فسخ قراداد اقدام و دریافت کننده را ملزم به بازگرداندن اصل و سود و خسارات ناشی از عملکرد خارج از قرارداد تا زمان تسویه خواهد کرد.