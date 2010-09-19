ادغام سازمانها و شرکتهای شهرداری تهران در حال پیگیری است

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید اقدامیان گفت:‌ در مصوبه ساماندهی، تعدادی از سازمانها و شرکتها به دلیل موازیکاری و حتی در پاره ای از موارد، انجام کارهای زائد و غیرمرتبط با شهرداری، باید منحل شوند که در روند پیگیری و اجرا قرار دارند.

وی افزود: بر اساس این دلایل در مصوبه ساماندهی، بر حسب مورد، تنها خود سازمان یا شرکت، منحل و ختم تصفیه آن اعلام می‌شود و انجام این مراحل (ادغام و انحلال) به معنی توقف فعالیتهای مرتبطی که پیش از این انجام می‌گرفته نیست، بلکه مأموریتهای جاری و فعالیتها و تعهدات قبلی باید بدون وقفه انجام شود.

مدیر کل امور مجامع و شوراهای سازمان‌های شهرداری تهران با اشاره به مطالعات و بررسی‌های کارشناسی درباره روند پی‌گیری ادامه فعالیتها و مأموریتهای سازمانها و شرکتهای مذکور اظهار داشت: ما برای اجرایی شدن این مصوبه، برنامه‌ای را برای سازمانها و شرکتهای ادغام پذیر تدوین کردیم، ولی نکته حائز اهمیت در این مورد نیاز به اساسنامه‌های جدید بود که تهیه شد.

مدیر کل امور مجامع و شوراهای سازمان‌ها درباره فرآیند قانونی تصویب اساسنامه‌های جدید در شوراها یا مجامع، گفت: در این مورد بعد از اعلام توافق شهرداری، اساسنامه به ترتیب، باید در شورای شهر تهران و وزارت کشور به تصویب می‌رسید و بعد برای اجرا ابلاغ می‌شد که در این فرآیند، برخی از بندهای اساسنامه‌های مذکور تغییر پیدا کرد. بر مبنای این ضرورت، طبق توافق با شورای شهر، تصمیم به بازنگری مجدد اساسنامه‌ها شد که این مورد تا اندازه زیادی زمان‌بر بود.

اقدامیان در ادامه با تأکید بر طی مراحل نهایی تصویب اساسنامه‌های جدید افزود: مصوب نبودن برخی از اساسنامه‌ها و به تبع آن تعیین نشدن اعضای شوراهای سازمانها و مجامع شرکتها و در نهایت اعضای هیئت مدیره، از جمله مواردی است که روند ادغام و انحلال سازمانها و شرکتها را با کندی مواجه کرده است.

وی اظهار داشت: زمان‌‌بندی تعیین شده در مصوبه ساماندهی سازمان‌ها و شرکت‌های شهرداری تهران در شورای شهر، برای انتقال مأموریتهای جاری، فعالیتها و تعهدات سازمانها و شرکتهای ادغام شونده بوده است نه لزوماً تصفیه کامل واحدها و اعلام ختم تصفیه آن‌ها، که این خود فرآیندی قانونی، قریب به یکسال تا یکسال و‌ نیم دارد که در حال انجام است.

