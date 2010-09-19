آزادی تمامی گروگانهای تحت اسارت اشرار در جنوب شرق کشور توسط سپاه

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ پاسدار محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: رزمندگان قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه طی عملیات پیچیده اطلاعاتی و کمین موفق، شش گروگانی که به دست اشرار و گروهکی تروریستی در محور چابهار ـ زاهدان ربوده شده بودند، را آزاد کردند.

وی با اشاره به عملیات ویژه اطلاعاتی و برق آسای رزمندگان قرارگاه قدس در این منطقه اظهار داشت: چندین سارق مسلح که ظاهراً از بقایای گروهک تروریستی و جنایتکار موسوم به ریگی بودند با هدف ایجاد رعب و وحشت، اخاذی و تفرقه انگیزی در منطقه، روز پنجشنبه 25 شهریورماه جاری در مسیر چابهار به زاهدان و در نزدیکی شهرستان سرباز یک دستگاه اتوبوس مسافربری را متوقف و تعداد 5 سرباز نیروی هوایی ارتش و یک کارمند بانک عامل را گروگان گرفتند و نیروی زمینی سپاه با انجام عملیاتی موفق به آزادی هر شش گروگان شد.



