برنامه دیدارهای تیم فوتبال امید در تورنمنت ویتنام اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، تورنمنت چهارجانبه ویتنام از 6 تا 10 مهرماه جاری با شرکت تیم‌های امید سنگاپور، ویتنام، مالزی و ایران به میزبانی کشور ویتنام برگزار خواهد شد و تیم امید کشورمان برای شرکت در این تورنمنت روز 4 مهرماه عازم ویتنام خواهد شد.

طبق برنامه ریزی مسئولان برگزارکننده تورنمنت ویتنام تیم کشورمان در این مسابقات طی روزهای 6، 8 و 10مهرماه به ترتیب به مصاف تیم‌های سنگاپور، مالزی و ویتنام خواهد رفت.

تیم فوتبال امید کشورمان پس از شرکت در این تورنمنت روز 10 مهرماه به ایران بازمی گردد تا خود را برای دیدار برگشت روز 17 مهرماه مقابل تیم فوتبال امید لهستان آماده کند. تیم امید در دیدار رفت با دو گل مقابل میزبان خود به برتری دست یافت.

کادرفنی تیم امید درخواست یک مسابقه تدارکاتی مقابل تیم فوتبال امید امارات پیش از اعزام به بازی‌های آسیایی گوانگجو را به فدراسیون فوتبال ارائه کرده که هنوز برگزاری این مسابقه قطعی نشده است. در صورت توافق فدراسیونهای فوتبال ایران و امارات دیدار امیدهای فوتبال کشور در تاریخ 7 آبان‌ماه برگزار خواهد شد.

تیم فوتبال امید کشورمان روز 12 آبان برای شرکت در بازی‌های آسیایی گوانگجو به کشور چین اعزام خواهد شد. رقابت‌های فوتبال بازی‌های آسیایی گوانگجو از 16 آبان‌ماه آغاز خواهد شد. هنوز قرعه کشی و گروه‌بندی این مسابقات مشخص نشده است.