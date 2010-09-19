سرگرمی نظامیان آمریکا درافغانستان؛ مثله کردن اجساد و جمع آوری جمجمه ها

به گزارش خبرگزاری مهر، واشنگتن پست امروز یکشنبه در گزارشی افشا کرد که گروهی از نظامیان آمریکایی برای سرگرمی بعد از کشتن غیرنظامیان افغان، اندام آنها را قطعه قطعه می کنند، از اجساد آنها عکس می گیرند و به جمع آوری جمجمه و استخوانهای کشته شدگان می پردازند.

این روزنامه آمریکایی در ادامه می نویسد: داستان کشتار غیرنظامیان زمانی آغاز شد که زمستان گذشته یک افغانی به یک سرباز آمریکایی نزدیک شد و این نظامی با فریب دیگران و پرتاب نارنجک به سوی زمین اعلام کرد که مورد تهاجم طالبان قرار گرفته و سربازان مرد افغانی را به گلوله بستند.

در همین حال پدر یکی از نظامیان آمریکایی می گوید: پس از آنکه پسرم داستان اولین کشتارش را به من توضیح می داد، بارها سعی کردم که به ارتش آمریکا در این باره هشدار دهم تا جلوی چنین جنایاتی گرفته شود.

همچنین اسناد منتشر شده از سوی ارتش آمریکا نشان می دهد که 12 نظامی این کشور غیرنظامیان افغانی را برای سرگرمی خود کشته، جنازه آنها را قطعه قطعه می کردند و انگشتان آنها را به عنوان یادگاری نزد خود نگاه می داشته و از قربانیان عکس می گرفتند.

بر اساس اسناد منتشر شده ارتش آمریکا، پنج آمریکایی به قتل غیرنظامیان افغانی و هفت فرد دیگر متهم به مشارکت در مخفی کاری قتل های صورت گرفته متهم هستند. تمام این نظامیان در سالهای 2009 و 2010 در نزدیکی قندهار در جنوب افغانستان عملیات نظامی انجام می دادند.

افشای جنایات نظامیان آمریکایی در افغانستان سبب برافروخته شدن خشم و انزجار افغانی ها از نیروهای ناتو شده و این گزارش در حالی منتشر می شود که وب سایت ویکی لیکز چندی پیش حقایقی را درباره جنگ افغانستان فاش کرد که بزرگترین نشت اطلاعاتی تاریخ ارتش آمریکا نام گرفت.

در این اسناد، گزارشهای روزانه جنگ افغانستان 92 هزار و 201 مورد، گزارش داخلی درباره عملیاتهای ارتش آمریکا در افغانستان از ژانویه 2004 تا دسامبر 2009، همچنین تهدیدهای گزارش شده از سوی منابع اطلاعاتی، برنامه های نیروهای ائتلاف، توضیحی از حملات دشمنان و بمبهای جاده ای، گزارشهای مربوط به دیدار با مقامات و سیاستمداران محلی که اغلب آنها محرمانه بوده اند وجود داشت.