ارائه تسهیلات رفاهی بیرون از فضای دانشگاه/ راه اندازی پارک علم و فناوری

به گزارش خبرنگار مهر، رضا روستا آزاد، امروز دوشنبه در حاشیه مراسم جشن دانشجویان ورودی جدید دانشگاه صنعتی شریف در جمع خبرنگاران، به پوشش خوابگاهی این دانشگاه، اشاره کرد و افزود: با توجه به افزایش ظرفیت پذیرش، خوابگاه های این دانشگاه پاسخگوی نیازهای دانشجویان نیست.

وی حضور دانشجویان دوره های کارشناسی ارشد و دکتری بیش از زمان موعد فارغ التحصیلی را از عوامل محدودیت ظرفیت های خوابگاهی در این دانشگاه ذکر کرد و یادآور شد: دانشجویان دوره های ارشد و دکتری به ویژه پسران، بیش از زمان موعد فارغ التحصیلی در خوابگاه ها حضور دارند که این امر محدودیت هایی را ایجاد کرده است که برای این منظور امکاناتی را فرهم کردیم تا این افراد در فضایی خارج از محیط خوابگاهی دانشگاه فعالیت های خود را تا زمان فارغ التحصیلی ادامه دهند.

سرپرست دانشگاه صنعتی شریف، با اشاره به رشد جذب دانشجویان در این دانشگاه در سال تحصیلی جدید، اظهار داشت: در سال جدید هزار و 50 دانشجو در دوره کارشناسی در این دانشگاه پذیرفته شدند.

وی با اشاره به برنامه های این دانشگاه در حوزه های آموزشی، رفاهی و پژوهشی، اضافه کرد: راه اندازی دوره دکتری مشترک و پیوسته و همچنین راه اندازی پارک علم و فناوری و استقرار شرکت های دانش بنیان در آن از برنامه های راهبردی این دانشگاه است.

روستا آزاد، با اشاره به محدودیت های بودجه های پژوهشی، خاطر نشان کرد: با توجه به این واقعیت در این دانشگاه سعی شد تا با ارائه خدمات پژوهشی و علمی به جامعه این کمبودها را جبران کنیم.

وی حجم قراردادهای این دانشگاه را 80 میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: همچنین حدود 20 میلیارد تومان درآمد کسب شده که بخش از آن به صورت تامین تجهیزات بوده است.

سرپرست دانشگاه صنعتی شریف با تایید ریزش دانشجویان در این دانشگاه در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری، توضیح داد: همه فارغ التحصیلان دانشگاه تمایل دارند تا در دانشگاه شریف ادامه تحصیل دهند که طبیعی است که ظرفیت های این دانشگاه کفاف پذیرش همه متقاضیان را ندارد از سوی دیگر فارغ التحصیلان دانشگاه شریف نیز علاقه دارند تا در این دانشگاه های برتر پذیرش شوند از این رو از ظرفیت های دیگر استفاده می کنند.

وی با بیان اینکه دانشجویان این دانشگاه تمایل دارند تا در دانشگاه های سایر کشورها پذیرش شوند، ادامه داد: در سه سال اخیر اعضای هیئت علمی که در این دانشگاه پذیرش شدند، از فارغ التحصیلان دوره کارشناسی این دانشگاه بودند که در دانشگاه های سایر کشورها ادامه تحصیل داده اند.

روستا آزاد از تمایل این دانشگاه برای ادامه همکاری با فارغ التحصیلان سایر دانشگاه ها در داخل و خارج کشور خبر داد و اظهار داشت: در این راستا در برنامه های راهبردی دانشگاه راه اندازی پارک فناوری در دستور کار قرار گرفته است تا با ایجاد شرکت های دانش بنیان، فارغ التحصیل این دانشگاه و حتی سایر دانشگاه ها و خارج کشور را در این پارک جذب کنیم.