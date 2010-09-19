به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از ورایتی لوچ روز 14 اکتبر در برنامه "صنعت سینما" سخنرانی می‌کند. این برنامه با حمایت دفتر شهردار لندن و چند سازمان سینمایی بریتانیا برگزار می‌شود. جدیدترین فیلم لوچ با عنوان "مسیر ایرلندی" که در جشنواره کن نیز به نمایش درآمد، در جریان جشنواره لندن روی پرده می‌رود.

ساندرا هبرون مدیر هنری جشنواره لندن در این باره گفت: کن لوچ صدایی منحصر به فرد و جایگاهی قابل احترام در فرهنگ سینمای بریتانیا دارد. او از میانه دهه 60 که با فیلم "کتی به خانه می‌آید" نام خود را بر سر زبانها انداخت، فیلمهایی زیبا و الهام‌بخش ساخته است.



برنامه "صنعت سینما" شامل سه بخش دیگر هم هست. در بخش "سبز کردن پرده سینما" راهکارهای حفظ محیط زیست در مرحله ساخت، توزیع و اکران فیلمها مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. بخش دیگر "تماشاگران آن بیرون هستند" نام دارد که در آن نحوه بازاریابی و اکران فیلمهای خارجی زبان بررسی می‌شود. موضوع بخش سوم که "سه بعدی – 360 درجه" نام دارد بررسی گسترش فیلمسازی به شیوه سه بعدی و گسترش آن در جامعه است.



چهارمین دوره بازار فیلم لندن از دیگر برنامه‌های جشنواره امسال لندن خواهد بود.