رزیتا ابوترابی در گفتگو با خبرنگار مهر درمورد نقش برگزاری همایش روز جهانی فلسفه در معرفی فلسفه ایرانی به جهانیان گفت: بالاخره این همایش بینالمللی است و از سوی سازمان ملل (یونسکو)ایران برای برگزاری همایش فلسفه 2010 انتخاب شده است. از آنجا که اندیشمندان مختلف از سراسر جهان به این همایش میآیند بنابراین فرصت مغتنمی برای معرفی فلسفه ایرانی اسلامی به جهانیان است.
این محقق و پژوهشگر فلسفه در مورد موضوع این همایش که نسبت میان نظر و عمل است و اینکه تاچه اندازه در عام کردن فلسفه میتواند مؤثر واقع شود هم گفت: همه افراد بر طبق نظرشان عمل میکنند یعنی تا نظر نباشد عمل صورت نمیگیرد و این رابطه هرچه واضحتر باشد میتواند ازنظر رابطه عمل و نظر اثرگذارتر باشد همچنین در پیاده کردن نظرات مردم.
این دانشجوی دکتری فلسفه دانشگاه فردوسی مشهد که مقالهاش برای همایش روز جهانی فلسفه پذیرفته شده است در مورد نقش برگزاری این همایش در گسترش گفتگو و تعامل فلسفه پژوهان ایرانی با فلسفه پژوهان دیگر فرهنگها نیز گفت: فلسفه مرز نمیناسد و همه فرهنگها میتوانند درباره مسائل فلسفه با یکدیگر به گفتگو بنشینند.
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