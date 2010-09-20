رزیتا ابوترابی در گفتگو با خبرنگار مهر درمورد نقش برگزاری همایش روز جهانی فلسفه در معرفی فلسفه ایرانی به جهانیان گفت: بالاخره این همایش بین‌المللی است و از سوی سازمان ملل (یونسکو)ایران برای برگزاری همایش فلسفه 2010 انتخاب شده است. از آنجا که اندیشمندان مختلف از سراسر جهان به این همایش می‏آیند بنابراین فرصت مغتنمی برای معرفی فلسفه ایرانی اسلامی به جهانیان است.

این محقق و پژوهشگر فلسفه در مورد موضوع این همایش که نسبت میان نظر و عمل است و اینکه تاچه اندازه در عام کردن فلسفه می‏تواند مؤثر واقع شود هم گفت: همه افراد بر طبق نظرشان عمل می‎کنند یعنی تا نظر نباشد عمل صورت نمی‎گیرد و این رابطه هرچه واضحتر باشد می‎تواند ازنظر رابطه عمل و نظر اثرگذارتر باشد همچنین در پیاده کردن نظرات مردم.

این دانشجوی دکتری فلسفه دانشگاه فردوسی مشهد که مقاله‎اش برای همایش روز جهانی فلسفه پذیرفته شده است در مورد نقش برگزاری این همایش در گسترش گفتگو و تعامل فلسفه پژوهان ایرانی با فلسفه پژوهان دیگر فرهنگها نیز گفت: فلسفه مرز نمی‎‌ناسد و همه فرهنگها می‏توانند درباره مسائل فلسفه با یکدیگر به گفتگو بنشینند.