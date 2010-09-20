  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۲۹ شهریور ۱۳۸۹، ۱۰:۲۰

همایش روز جهانی فلسفه-50/

فلسفه مرز نمی‎شناسد

فلسفه مرز نمی‎شناسد

یک محقق و پژوهشگر فلسفه معتقد است در فلسفه مرزی وجود ندارد و همه فرهنگها می‎توانند در مورد مسائل فلسفه با یکدیگر به گفتگو بنشینند.

رزیتا ابوترابی در گفتگو با خبرنگار مهر درمورد نقش برگزاری همایش روز جهانی فلسفه در معرفی فلسفه ایرانی به جهانیان گفت: بالاخره این همایش بین‌المللی است و از سوی سازمان ملل (یونسکو)ایران برای برگزاری همایش فلسفه 2010 انتخاب شده است. از آنجا که اندیشمندان مختلف از سراسر جهان به این همایش می‏آیند بنابراین فرصت مغتنمی  برای معرفی فلسفه ایرانی اسلامی به جهانیان است.

این محقق و پژوهشگر فلسفه در مورد موضوع این همایش که نسبت میان نظر و عمل است و اینکه تاچه اندازه در عام کردن فلسفه می‏تواند مؤثر واقع شود هم گفت: همه افراد بر طبق نظرشان عمل می‎کنند یعنی تا نظر نباشد عمل صورت نمی‎گیرد و این رابطه هرچه واضحتر باشد می‎تواند ازنظر رابطه عمل و نظر اثرگذارتر باشد همچنین در پیاده کردن نظرات مردم. 

این دانشجوی دکتری فلسفه دانشگاه فردوسی مشهد که مقاله‎اش برای همایش روز جهانی فلسفه پذیرفته شده است در مورد نقش برگزاری این همایش در گسترش گفتگو و تعامل فلسفه پژوهان ایرانی با فلسفه پژوهان دیگر فرهنگها نیز گفت: فلسفه مرز نمی‎‌ناسد و همه فرهنگها می‏توانند درباره مسائل فلسفه با یکدیگر به گفتگو بنشینند.

کد مطلب 1154057

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها