دولت باید اعتبارات مترو را پس از ابلاغ رئیس مجلس پرداخت می کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا محجوب افزود: متاسفانه دولتها دقت و توجه کافی را به خاطر اشتغالات زیادشان به مترو ندارند، این در حالیست که مردم و مسئولان از دولت انتظار کمک به مترو را دارند، چرا که توسعه مترو نیز در ادامه اهداف دولت است.

این نماینده مجلس با اشاره به کندی روند تشکیل مدیریت واحد شهری گفت: معتقد به تشکیل هر چه سریعتر مدیریت واحد شهری هستیم، اما این اتفاق بایددر صورتی بیافتد که اداره تمام امور شهر به شهرداریها سپرده شود.

محجوب اظهار داشت: نبود مدیریت واحد شهری، باعث بسیاری از موازی کاریها و کم کاریها شده است. این در حالیست که با واگذاری امور دولت به شهرداریها که نهادهای مردمی هستند، علاوه بر اینکه اصل 44 قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته، انجام امور نیز با سرعت بیشتری همراه خواهد بود.

وی با انتقاد از مقاومت دولت برای واسپاری امور اذعان داشت: این چه فلسفه ای است که مرتب تاکید به واسپاری امور می کنیم و دولتها موظف به اجرای اصل خصوصی سازی می شوند، اما وقتی نهادی وارد این حوزه می شود ما هم کار موازی انجام می دهیم.





