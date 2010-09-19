  1. هنر
  2. سینمای ایران
۲۸ شهریور ۱۳۸۹، ۱۱:۴۳

پیش‌تولید "عروس تهران" نیمه مهرماه شروع می‌شود

پیش‌تولید "عروس تهران" نیمه مهرماه شروع می‌شود

پیش‌تولید فیلم سینمایی "عروس تهران" به کارگردانی مسعود نوابی نیمه مهرماه شروع می‌شود.

خسرو امیرصادقی تهیه‌کننده این فیلم به خبرنگار مهر گفت: بازنویسی فیلمنامه ادامه دارد و نیمه مهرماه با آماده شدن نسخه نهایی فیلمنامه، پیش‌تولید "عروس تهران" را شروع می‌کنیم. مهناز افشار بازیگر اصلی این فیلم است که برای سفر به کانادا می‌رود و امیدواریم در موعد مقرر به ایران بازگردد، محمدرضا امیرصادقی و عاطفه باقری دیگر بازیگران فیلم هستند و با شروع پیش‌تولید، فهرست بازیگران و عوامل کامل می‌شود.

مجتبی رحیمی فیلمبردار این فیلم است و فیلمبرداری در تهران و شمال انجام می‌شود. مسعود نوابی فیلمهای سینمایی "قلقلک"، "کلاهی برای باران" و مجموعه "مسافر زمان" را کارگردانی کرده است.

کد مطلب 1154059

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها