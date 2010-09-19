خسرو امیرصادقی تهیه‌کننده این فیلم به خبرنگار مهر گفت: بازنویسی فیلمنامه ادامه دارد و نیمه مهرماه با آماده شدن نسخه نهایی فیلمنامه، پیش‌تولید "عروس تهران" را شروع می‌کنیم. مهناز افشار بازیگر اصلی این فیلم است که برای سفر به کانادا می‌رود و امیدواریم در موعد مقرر به ایران بازگردد، محمدرضا امیرصادقی و عاطفه باقری دیگر بازیگران فیلم هستند و با شروع پیش‌تولید، فهرست بازیگران و عوامل کامل می‌شود.

مجتبی رحیمی فیلمبردار این فیلم است و فیلمبرداری در تهران و شمال انجام می‌شود. مسعود نوابی فیلمهای سینمایی "قلقلک"، "کلاهی برای باران" و مجموعه "مسافر زمان" را کارگردانی کرده است.