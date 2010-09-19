تومورهای سینه شایعترین علت مرگ زنان 20 تا 59 ساله

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حسین ناصر شایق افزود: شروع زودهنگام اولین قاعدگی دختران نوجوان، یائسگی دیرهنگام، عدم بارداری و شیردهی و بارداری در سنین بالا، افزایش وزن بر اثر مصرف غذاهای پرچرب به همراه عدم تحرک و نیز استفاده از الکل و سیگار از عوامل افزایش شانس ابتلا به سرطان پستان است.

وی از شایعترین علایم بالینی سرطان پستان را وجود توده و بزرگ شدن نامتقارن پستان، ترشحات و به ویژه وجود خونابه در نوک پستان، کشیدگی و تغییرات نوک پستان، زخم، قرمزی و یا فرورفتگی پوست این ناحیه از بدن و در نهایت وجود توده در زیربغل برشمرد و یادآورشد: افراد در صورت مشاهده هر یک از این علایم برای تشخیص و درمان موثر باید هرچه سریع تر به پزشک مراجعه کنند.

عضو کمیته اجرایی پنجمین کنگره انجمن علمی جراحان عمومی ایران در تشریح انواع تستهای تشخیصی سرطان پستان به وجود تستهای تشخیصی آزمایشگاهی برای تعیین میزان افزایش شانس ابتلا به تومورهای پستانی اشاره کرد و گفت: به عنوان مثال در یک تست آزمایشگاهی نسبت ماده شیمیایی" 2 هیدروکسی استروژن" به " 16 آلفا هیدروکسی استروژن" موجود در ادرار زنان سنجیده می شود و چنانچه این نسبت کمتر از 2 باشد شانس ابتلا به سرطان پستان بیشتر است.

ناصر شایق در ادامه گفت: اگر میزان این نسبت بیش از دو محاسبه شود شانس ابتلا به سرطان کمتر است که البته می توان با رعایت رژیم غذایی مناسب، استفاده از برخی از غذاها نظیر کلم بروکلی، کلم معمولی، گل کلم، کلم پیچ، اسیدهای چرب امگا 3 ، دانه های کتان و کاهش نوشیدن قهوه، ترک استعمال دخانیات و عدم مصرف الکل و نیز افزایش فعالیت روزانه و کاهش وزن می توان این نسبت رابالا برده و شانس ابتلا به سرطان را کاهش داد.

وی، مراجعه زودهنگام را از علل افزایش شانس زنده ماندن دانست و یادآورشد: شانس زنده ماندن درافرادی که تومورهای سرطانی آنها به روش ماموگرافی تشخیص داده شده است تا 30 درصد افزایش می یابد.

ناصر شایق با تاکید برضرورت انجام ماموگرافی پایه در سن 35 سالگی و سپس انجام سالیانه آن بعد از 40 سالگی، گفت: البته با توجه به شرایط بیمار می توان ماموگرافی را هر 2 تا 3 سال یکبار تکرار کرد.

وی با بیان اینکه با تشخیص به موقع شانس زنده ماندن به طور چشمگیری افزایش می یابد، افزود: شانس زنده ماندن 5 ساله در صورت تشخیص و درمان به هنگام (در مرحله نخست بیماری) 95 درصد، در مرحله چهارم سرطان 18 درصد و در مرحله این سایتو(درجا) یعنی هنوز بیماری به سایر نقاط بدن نفوذ نکرده حدود 100 درصد است.

عضو کمیته اجرایی پنجمین کنگره انجمن علمی جراحان عمومی ایران با بیان اینکه توده سرطانی در مراحل پیشرفته بیماری برای فرد قابل لمس است، بر ضرورت انجام ماموگرافی برای تشخیص زودهنگام و درمان موثر پیش از پیشرفته شدن بیماری تاکید کرد.

پنجمین کنگره انجمن علمی جراحان عمومی 19 تا 21 آبان با موضوع شایعترین سرطانها در ایران در هتل المپیک تهران برگزار می شود.