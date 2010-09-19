هوشنگ جاوید دبیر همایش آواها و آیین های موسیقایی کار با اعلام این خبر در خصوص چرایی تغییر تاریخ برگزاری این همایش به خبرنگار مهر گفت: پیش از این قرار بود این همایش در تاریخ 8 مهرماه به مدت چهار روز برگزار شود اما به دلیل تراکم برنامه های موسیقی، زمان مناسب برای برگزاری این کنسرت را در اواسط مهرماه تعیین کردیم تا علاقمندان بتوانند وقت خود را برای حضور در این همایش هماهنگ کنند.

وی در پایان افزود : در نخستین همایش بزرگ آواها و آیین های موسیقایی کار که علاقمندان از اجراهای ویژه چون "باب خوانی" ، آوازها و آیین "بیل گردانی" متعلق به منطقه نیم ور محلات ،آواز ساربان ها، شالی کاری های زنان و مردان دو منطقه ایران ،آواز "نمدمالی" ، آوازهای "هاون کوبیدن" منطقه لرنشین استان یاسوج ، موسیقی کار بنایی، موسیقی کار جولایی(بافندگی) ، آیین های شیروانه و شکرانه زنان لر بهرمند می شوند همچنین در بخش اجراهای ویژه دو بانوی چوپان نی لبک چوپانی می نوازند.