باند بزرگ سرقت خودرو در خرم آباد منهدم شد

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، انهدام باند سارقین خودرو در شهرستان خرم آباد منجر به کشف ده ها خودروی سرقتی شد که شاید بیشترین خوشحالی صاحبان این خودروها از آن مردی بود که 10 سال پیش خودروی وی به سرقت رفته بود و حال به گفته خودش پس از 10 سال از سردرگمی نجات یافته است.

وی که در جمع خبرنگاران نمی توانست خوشحالی خود را از کشف خودروی خود پنهان کند، در سخنانی با تقدیر از زحمات نیروی انتظامی اظهار داشت: 10 سال پیش که برای مهمانی به منزل یکی از اقوام رفته بودم خودرویم به سرقت رفت و پس از چند سال پیگیری از پیدا شدن آن قطع امید کردم.

این مالباخته با یادآوری اینکه از طریق این خودرو امرار معاش می کرده و سرقت آن ضربه سختی بر روند کاری وی وارد کرد، افزود: البته خودرویی که امروز پس از 10 سال پیدا شده نسبت به گذشته بسیار فرسوده و کهنه شده است.

سرهنگ غلام عباس بسطامی فرمانده نیروی انتظامی شهرستان خرم آباد نیز عصرشنبه در جمع خبرنگاران در این رابطه اظهار داشت: پس از دریافت اخباری مبنی بر فعالیت یک باند سرقت خودرو در خرم آباد مراتب از سوی ماموران کلانتری 14 این شهرستان مورد پیگیری قرار گرفت.

وی ادامه داد: پس از بررسیهای لازم با هماهنگی دستگاه قضایی اقدامات برای شناسایی و دستگیری افراد این باند انجام که با تلاش ماموران کلانتری 14 سردسته این باند دستگیر شد.

فرمانده نیروی انتظامی شهرستان خرم آباد تصریح کرد: این فرد با همکاری برخی عوامل که عمده آنها از افراد سابقه دار بودند پس از سرقت خودروها و دستکاری ارکان شناسایی آنها اقدام به فروش خودروهای سرقتی می کردند.

سرهنگ بسطامی با اشاره به جایگزینی پلاک خودروهای مسروقه با خودروهای تصادفی توسط این افراد، یادآور شد: با متلاشی شدن این باند، 9 نفر سارق و مالخر دستگیر و 13 دستگاه خودروی مسروقه در این شهرستان کشف شد.

وی با یادآوری اینکه یکی از خودروهای کشف شده از این باند 10 سال پیش سرقت شده، بیان داشت: در پنج ماه نخست سال جاری 104 فقره سرقت خودرو در این شهرستان رخ داده که از این تعداد 101 فقره کشف شد.

فرمانده نیروی انتظامی شهرستان خرم آباد یادآور شد: با توجه به آمار ارائه شده میزان کشف سرقت خودرو در این شهرستان نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 119 درصدی را نشان می دهد.