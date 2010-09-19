  1. استانها
  2. ایلام
۲۸ شهریور ۱۳۸۹، ۱۱:۴۵

سالهای دفاع مقدس یکی از طلایی ترین دوران استان ایلام است

سالهای دفاع مقدس یکی از طلایی ترین دوران استان ایلام است

ایلام - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان ملکشاهی گفت: دوران دفاع مقدس یکی از طلایی ترین دوران استان ایلام است.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، عباس نصراللهی ظهر یکشنبه جلسه برنامه ریزی هفته دفاع مقدس در شهرستان ملکشاهی افزود: رشادت ها و از جان گذشتگی های نیروهای بسیجی در کنار امدادهای غیبی امام زمان (عج) باعث شد علیرغم اتحاد شرق و غرب حتی یک وجب از خاک ایران اسلامی جدا نشود.

وی مدیران شهرستان را در حوزه مدیریتی خود به تفکر و روحیه بسیجی توصیه کرد و گفت: از حداقل امکانات بیشترین بهره برداری را داشته باشند.

فرماندار شهرستان ملکشاهی در بخش دیگری از سخنان خود خواستار تجلیل از چهره های ماندگار و پیشکسوت جبهه و جنگ شد و اظهار داشت: یادواره شهدای ملکشاهی به پاس تجلیل از سرداران و 375 شهید این منطقه برگزار می شود.

وی یادآور شد: شهرستان ملکشاهی در طوب جنگ تحمیلی پا یه پای دیگر مردم استان ایلام حضوری فعال داشته است.

کد مطلب 1154066

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها