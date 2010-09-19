زمین لرزه ای به شدت 3.3 ریشتر کرمان را لرزاند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، زمین لرزه ای به شدت 3.3 ریشتر صبح یکشنبه بخش خانوک در نزدیکی شهر کرمان را به لرزه در آورد.

کانون این زمین لرزه در عمق پنج کیلومتری زمین و در مشخصات جغرافیایی 56.79 درجه طول جغرافیایی و 30.82 درجه عرض جغرافیایی واقع شده است.

این زمین لرزه که در ساعت 8 و 13 دقیقه صبح امروز در منطقه خانوک کرمان روی داد بنا به اعلام ستاد حوادث غیر مترقبه کرمان خسارتی در بر نداشته است.

چندی پیش نیز زمین لرزه ای به شدت 4.7 ریشتر بخش هجدک در نزدیکی خانوک را لرزاند.

به گفته محسن صالحی، رئیس ستاد حوادث غیر مترقبه استان کرمان بروز این زمین لرزه ها به دلیل انجام عملیات بازسازی و مقاوم سازی خانه های روستایی در این مناطق خسارتی در بر نخواهد داشت.

خانوک و هجدک در زمین لرزه سال 83 زرند دچار خسارت مالی و جانی شدید شدند.