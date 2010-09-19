23 دستگاه حفاری غیر مجاز شن و ماسه در همدان توقیف شد

صفرعلی کمندانی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان اظهار داشت: گروه های گشت با کنترل و نظارت بر دشت های استان همدان دستگاه های حفاری غیر مجاز برداشت شن و ماسه را شناسایی و نسبت به توقیف آنها اقدام می کنند.

کمندانی با بیان اینکه گشت و بازرسی یکی از طرح های 12 گانه طرح تعادل بخشی است، افزود: این امر با هدف جلوگیری از حفر چاه های بدون پروانه، کنترل اضافه برداشت از چاه های دارای پروانه، جلوگیری از برداشت غیر مجاز شن و ماسه از بستر رودخانه ها و حفاظت از منابع آب روزانه انجام می شود.

وی با اشاره به اینکه، برداشت رسوبات آبرفتی از بستر رودخانه، باعث تغییرات فیزیکی آن می‌شود، گفت: این اقدام موجب تغییر مسیر و طغیان رودخانه ها و نابودى پوشش گیاهى حاشیه رودها می شود.

سرپرست شرکت آب منطقه‌ای همدان همچنین از اجرای 20طرح تغذیه مصنوعی در استان همدان خبر داد و گفت: در این طرح سالانه 40 میلیون مترمکعب آب به سفره‌های زیرزمینی تزریق می شود.

کمندانی مجموع اعتبارات عمرانی سال 89 شرکت آب منطقه‌ای همدان را 445 میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: این شرکت در حال حاضر 45 طرح عمرانی در دست مطالعه و اجرا دارد که مهمترین آن‌ها طرح آبرسانی از سد تالوار به همدان است.