کاربریهای جدید رودخانه قم و زائرانی که سرگردانند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، هفته‌های پایانی فصل تابستان و روزهای منتهی به ایام بازگشایی مدارس، فرصتی است که بسیاری دل در مسیر جاده‌ها می‌سپارند و برای خود و اهل خانه مسافرتی چند روزه را رقم می‌زنند تا به قول معروف هم آب و هوایی عوض کنند و هم با روحیه‌ای بالاتر کار و زندگی خود را ادامه دهند و شهر قم نیز این روزها پذیرای زائران و مسافران بسیاری است که اگرچه کوتاه مدت ولی سری به شهر قم می‌زنند و به زیارت کریمه اهل بیت(ع)، حضرت فاطمه معصومه(س) مشرف و در مسجد مقدس جمکران اقامه نماز کنند.



در این میان که وضع شهر قم که باید به میزبانی در خور جایگاهش اهتمام داشته باشد به گونه‌ای دیگر رصد می‌شود و شاهد این ادعا نیز بستر رودخانه قمرود است که با حداقل امکانات به محل اسکانی ناامن، برای زائران تبدیل شده که البته این تنها کاربری این رودخانه در شهر قم نیست بلکه رودخانه قمرود چند سالی است که به یکی از محورهای ارتباطی اصلی شهر قم نیز تبدیل شده و بسیاری از شهروندان قمی از این مسیر که البته پر پیچ و خم، غیراصولی و فاقد علائم هشدار دهنده مناسب و دید کافی در شب است برای تردد استفاده می‌کنند.



رودخانه قمرود با کاربری‌های تمام نشدنی



از دیگر کاربری‌های این رودخانه چاره ساز برای مسئولان قمی که سکوت چند ساله‌اش مسئولان این شهر را بر آن داشته تا برای برون رفت از حجم ترافیک بالای شهری به آن پناه آوردند، استقرار پارکینگهای متعدد از جمله پارک سوار جنوبی است که البته آن هم در راستای سیاست فرار از راه حل اساسی و منطقی احداث پارکینگ طبقاتی در هسته مرکزی شهر قم احداث شده است.

دیگر کاربری‌های بستر رودخانه قمرود، استقرار سرویس‌های بهداشتی پیش ساخته و کارگاه‌های عمرانی است.



البته رودخانه قمرود چندین بار با خروش گاه و بی‌گاه خود عملا با استفاده بی‌رویه و چند بعدی از بستر آن به مخالفت برخواسته اما کو گوش شنوا و چشم بینا و علی‌رغم هشدارهای بسیاری از کارشناسان نسبت به کاربری‌های غیرکارشناسی در این رودخانه به دنبال جاری شدن سیل در فروردین ماه سال 88، همچنان بستر رودخانه قمرود محل اسکان موقت زائران، پارک خودرو، احداث مسیرهای پر پیچ و خم و کارهای عمرانی است که به گفته بسیاری از صاحب نظران باعث شده میلیاردها تومان از سرمایه بیت المال به صورت غیرکارشناسانه و غیراصولی به هدر برود.



البته که بیان کاربری‌های این رودخانه با برکت در شهر قم تمامی ندارد و در خصوص کاربری دیگر آن نیز می‌توان به تجارت بدون پرداخت عوارض و مالیات اشاره کرد زیرا در رودخانه قمرود بازار خرید و فروش دستفروشان از اول صبح تا پاسی از شب داغ داغ است.

در این گزارش با توجه به اینکه تا به حال نظرات، توجیهات و برنامه‌های مسئولان شهری قم و کارهایی که در آینده در خصوص ساماندهی زائران در بستر رودخانه قمرود انجام خواهند داد را زیاد شنیده‌ایم، این بار به سراغ مسافرانی که جایی به غیر از بستر رودخانه قمرود برای توقف و استراحت خود پیدا نکرده‌اند می‌رویم و پای صحبت‌ها و بیان مشکلات آنان می‌نشینیم تا شاید تلنگری باشد برای اینکه مسئولان شهری قم برنامه‌ها و وعده‌های چند ساله خود را در خصوص احداث پارکینگ در هسته مرکزی شهر و طرح ساماندهی بستر رودخانه و اسکان زائران را هرچه سریعتر عملی سازند.



اولین مشکل، کمبود جای پارک در رودخانه



افچنگی یکی از مسافرانی که از سبزوار راهی شهر قم شده و بستر رودخانه قمرود را برای توقف شبانه خود انتخاب کرده است در گفتگو با خبرنگار مهر در قم در خصوص مشکلات خود و خانواده‌اش در این سفر می‌گوید: من یک کارگر ساده هستم و پول رفتن به هتل را ندارم و وقتی قرار است تنها یک شب را در اینجا توقف کنم صرف کردن هزینه برای جای خواب اصولا معنا پیدا نمی‌کند.

وی ادامه می‌دهد: وقتی در ساعات پایانی روز به اینجا رسیدیم در حدود نیم ساعت دور زدیم تا جای پارک خالی شد، علاوه بر مشکل جای پارک خودرو با مشکلات دیگری همچون کمبود سرویس بهداشتی روبرو بودیم و برای استفاده از سرویس بهداشتی هم که در بالای پله‌های رودخانه وجود داشت از ما به اجبار پول درخواست می‌کردند.



دسترسی به آب شیرین و آب مخصوص شستشو دشوار است



فرشاد، مسافری دیگری که از شهریار به قم آمده، اضافه می‌کند: ما در این جا با مشکل کمبود آب شیرین مواجه بودیم به طوری که آب کتری را از آب شور پرکردیم، همچنین تعداد شیرهای آب برای شستشو بسیار کم است و باید برای استفاده از آنها در صف بمانیم و سطل زباله هم در نزدیکی جایی که ما چادر زده بودیم اصلا وجود نداشت، اما کارگران شهرداری مرتب برای جمع آوری زباله می‌آمدند.



یکی دیگر از مسافران به نام غلامی از بابل که دل پری هم از مشکلات محل اسکان موقت زائران داشت، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تنها در داخل حرم همه چیز عالی است و در بیرون از آن امکانات زیر صفر است، نه فضای سبزی وجود دارد و نه خبری از بهداشت محیط است، دیشب نیز در داخل رودخانه آب فاضلابی جاری شد که زیر چادرها آب رفت و مجبور شدیم جلوی آب را که باعث ایجاد بوی بدی هم شده بود با ریختن خاک بگیریم، قسمتهای خاکی محل هم باعث شده که با کوچکترین رفت و آمد یا وزش باد غبار از زمین بلند شود و ایجاد مشکل کند.

برخی مغازه داران اجناس خود را با قیمت بالا به مسافران عرضه می‌کنند



این مسافر در شهر قم از گرانی کالا در برخی از مغازه‌ها هم شاکی است و در این باره می‌گوید: برای خرید اقلام صبحانه به مغازه رفتم ولی با قیمتهای بسیار بالاتری از شهر خودمان روبرو شدم. در مورد آب معدنی هم وضع همین طور بود و در حالیکه ما آب معدنی را در شهر خودمان بسته‌ای هزار تومان می‌خریم اینجا آب تصفیه شده به قیمت هزار و 500 تومان عرضه می‌شود.



دلالان نان را با قیمت بالا به صورت دستی توزیع می‌کنند



وی ادامه می‌دهد: مغازه هم از این جا دور است و باید مسافتی را طی کرد تا به یک سوپرمارکت رسید، کمبود و گرانی نان هم بیداد می‌کند، صفهای نانوایی بسیار شلوغ است و هر نان بربری کنجدی را 500 تومان و نان سنگک سایز کوچک را 300 تومان می‌فروشند تازه پدیده‌ای هم در این جا وجود دارد که نان را دلالان با قیمت پایین در تعداد بالای 30 تا 40 عدد از نانوایی‌ها خریداری می‌کنند و به صورت دستی با قیمت بالا به مردم می‌فروشند و مردم هم که با صف‌های شلوغ نانوایی مواجه می‌شوند مجبور هستند از آنها خریداری کنند.

عبور و مرور خودروهای سنگین حادثه آفرین است



صالحی، اهل همدان نیز در خصوص مشکلات اسکان در رودخانه قمرود به خبرنگار مهر در قم می‌گوید: محیط اینجا بسیار ناامن است و به دلیل کمبود جا بسیاری از چادرها در حاشیه راه مستقر شده‌اند و هر لحظه ممکن است فرمان ماشینی منحرف شود یا ترمز نگیرد و آن وقت معلوم نیست چه اتفاقی می‌افتد.

مرادی از اصفهان در خصوص مشکلاتش به خبرنگار مهر در قم می‌گوید: مسیر عبور و مرور برای کسانی که در محل سیمانی داخل رودخانه چادر می‌زنند بسیار مشکل است و باید پله‌هایی برای بالا و پایین آمدن مسافران تعبیه شود، خود من چندین بار شاهد سر خوردن زنان و کودکان از این جا بودم، مشکل نبود سایبان هم در این جا دیده می‌شود و مسافران مجبور هستند در زیر نور شدید آفتاب استراحت کنند یا غذایی بخورند، به علاوه اگر محلی برای پر کردن گاز پیک‌نیک مسافران هم وجود داشته باشد بسیار خوب خواهد بود.



در ادامه عبدالله زاده از دیگر زائران حرم حضرت معصومه در گفتگو با خبرنگار مهر در قم می‌گوید: بالا آمدن از بستر رودخانه جهت عزیمت به حرم مطهر برای افراد مسن مشکل است و باید پله‌های برقی برای این منظور وجود داشته باشد، همچنین بر وضع حجاب برخی از مسافران نظارت شود.



صدور قبض جریمه 13 هزار تومانی مسافران را شگفت زده کرد



مشکلات بسیاری از سوی مسافران در گفتگو با خبرنگار مهر در قم مطرح شد اما چیزی که همه مسافران را در ساعات اولیه صبح با شگفتی همراه با عصبانیت روبرو کرده بود، قبض‌های جریمه 13 هزار تومانی مأموران راهنمایی و رانندگی بود که در پشت برف پاکن تقریبا تمامی خودروها گذاشته شده بود.

علت جریمه توقف در منطقه پارک ممنوع بود و افسر جریمه کننده در گفتگو با خبرنگار مهر در قم گفت: مشکل اصلی مسافران در این جا مشکل پارکینگ است و ما مسافران را علی رغم اینکه می‌دانیم در ساعات شب و اوایل صبح عملا جایی برای پارک خودرو آنها در پارکینگهای مجاز نیست ولی آنها را به سمت پارک سوار جنوبی و پارکینگ شرقی حرم مطهر راهنمایی می‌کنیم، همچنین در برخی از ساعات در این محل آنچنان گره‌های ترافیکی برای بیرون آمدن از داخل پارک برای خودروها به وجود می‌آید که حتی با تلاش زیاد ما هم، مدت زمان زیادی طول می‌کشد تا گره ترافیکی باز شود.



این موارد تنها بخشی از مشکلات مسافران در محل اسکان موقت زائران در بستر رودخانه قمرود است، اما آنچه علاوه بر این مشکلات که چند سالی می‌شود که همچنان به قوت خود باقی هستند، قابل تأمل و درنگ است این موضوع است که در محلی که در جوار حرم حضرت معصومه(س) قرار دارد و تعداد زیادی مسافر از شهرهای مختلف مستقر هستند خبری از فعالیتهای فرهنگی و توزیع بسته‌های فرهنگی نیست، بسته‌هایی که می‌تواند هم جایگاه علمی و مذهبی قم را تببین کند و هم راهی برای معرفی جاذبه‌های گردشگری شهر قم و جذب توریست باشد و در حالیکه خبرنگار مهر در قم از تعداد زیادی از مسافران سئوالاتی مبنی بر بازدید آنها از موزه آستانه مقدسه یا جاذبه‌های تاریخی و گردشگری شهر قم صورت گرفت، به جز تعداد معدودی از مسافران بقیه حتی اطلاعی در خصوص این مکان‌ها نداشتند.



نکته قابل بررسی دیگر هم این است که میانگین حضور مسافران در شهر قم بنا به گفته مسئولان 3 تا 7 ساعت است و در پی گفتگویی که با مسافران از سوی خبرنگار مهر انجام شد اکثریت مسافران تنها یک شب را در قم سپری می کردند و گروهی هم به دلیل عدم امکانات اسکان ترجیح می‌دادند که قبل از فرارسیدن شب قم را ترک کنند.

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گزارش و عکس: الهام رحیمی