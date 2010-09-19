  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۸ شهریور ۱۳۸۹، ۱۱:۵۵

مراسم هفته دفاع مقدس در باغ موزه دفاع مقدس تهران برگزار می شود

مراسم هفته دفاع مقدس در باغ موزه دفاع مقدس تهران برگزار می شود

رئیس باغ موزه دفاع مقدس از برگزاری مراسم گرامیداشت هفته دفاع مقدس به مدت 10 شب در این باغ موزه خبر داد و گفت: در این برنامه ها از شخصیتهای مختلف کشوری و لشکری و همچنین خانواده معظم شهدا، ایثارگران و رزمندگان شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار خضرائی در توضیح برنامه های ویژه ای که از 31 شهریور ماه به مدت 10 شب در باغ موزه دفاع مقدس با هدف گرامی داشت یاد و نام شهدا، جانبازان، ایثارگران و رزمندگان دوران دفاع مقدس برگزار می شود، اظهار داشت: این مراسم به مدت 10 شب با 10عنوان و دعوت از گروه خاصی از اقشار مختلف شرکت کننده در دوران دفاع مقدس برگزارمی شود، که شب اول به خانواده معظم شهدا، شب دوم به ایثارگران و ارتش جمهوری اسلامی، شب سوم به هنرمندان و اصحاب رسانه، شب چهارم به بسیج و سپاه انقلاب اسلامی، شب پنجم به روحانیت، شب ششم به رزمندگان و ایثارگران نیروی انتظامی، شب هفتم به جهادگران و صنعتگران، شب هشتم به بانوان، شب نهم به جانبازان و آزادگان و شب دهم به فرزندان خانواده های شهدا اختصاص دارد.

وی ادامه داد: برنامه های این 10 شب، پخش کلیپ معرفی باغ موزه دفاع مقدس، اجرای تئاتر و دو سخنرانی مختصر بوده و همچنین برنامه نمایش بر روی پرده آب که برنامه اختصاصی باغ موزه دفاع مقدس است اجرا می شود.

احمدلو اضافه کرد: هر شب در انتهای برنامه از 20 نفر از جهادگران، رزمندگان و ایثارگران به طور اختصاصی تجلیل شده و هدایایی به رسم یادبود به آنها اهدا می شود.


 

کد مطلب 1154070

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها