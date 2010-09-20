تکنولوژیهایی برای حفظ جان سربازها در میدانهای جنگ/ فناوری علیه فناوری!

به گزارش خبرگزاری مهر، بکارگیری تکنولوژیهای متعدد برای نجات جان سربازها اقدامی که به عنوان مثال آمریکاییها انجام داده اند. از وسایل نقلیه روباتیک و بدون سرنشین گرفته تا اسکلت بندی های خارجی و تزریق انرژی. این کشور در تلاش است از میزان مرگ و میر سربازانش در میدانهای جنگ بکاهد. در ادامه 10 نمونه از این تکنولوژیها مورد بررسی قرار می گیرند.

بدون سرنشینها

ترکیب فناوری تجسسی سه بعدی و هلیکوپتری کوچک، بدون سرنشین و خودکار ابزاری به وجود آورده که سرباز می تواند آن را در کنار دیگر سلاح های خود حمل کند و در صورت نیاز از آن برای مشاهده تصاویری سه بعدی در زمان حقیقی استفاده کند و یا حتی می توان با استفاده از آن یورش بردن به منطقه یا ساختمانی را شبیه سازی کرد. این ابزار، رایانه ای دستی دارد که تصاویر سه بعدی را در آن نمایش می دهد. با ارتقاء بیشتر این ابزار در آینده تصویربرداری حرارتی نیز به آن افزوده خواهد شد و نیروها می توانند حرارت ناشی از خودروها یا سلاحها را با کمک این ابزار مشاهده کنند.

اسکن کردن خطر

این سیستم شگفت انگیز تصویربرداری تجسسی که هم اکنون در دست تکمیل است می تواند حرکت دشمن را در میدان جنگ ردیابی کرده و با تحلیل تصاویر ویدیویی زمان احتمالی حمله آنها را محاسبه کند. سیستم VIRTA نه تنها می تواند نوع وسایل نقلیه در حال حرکت را تعیین کند بلکه می تواند نوع مسیر آنها را به همراه نفرات احتمالی حاضر در آن مشخص کند. این سیستم سپس با استفاده از الگوریتمهای پیچیده ریاضی نیروهای خودی را از حمله ای احتمالی آگاه می کند.

تحلیل میدان جنگ

شرکتی به نام هریس طی همکاری با پنتاگون سیستم ردیاب اخطار دهنده موقعیتی را ارائه کرده است که در آن با استفاده از تصاویر ویدیویی به ثبت رسیده توسط تجهیزات بدون سرنشین و تجسسی نظامی، گزارشی کلی از میدان جنگ به وجود آورده و تحلیلهای دقیقی بر روی آن انجام می دهد.

حرکت روی همه جای زمین

امروزه دیگر بهترین دفاع یک حمله عالی نیست بلکه یکسری پیچیده از چرخها در قالب نقلیه ای سازگار با همه نوع ساختار زمینی است که ترکیبی از تخته اسکیت و متحرک Segway بوده و می تواند در شرایط دشوار به سربازان کمک کند تا از میان تنگه ای باریک عبور کرده و یا با سرعتی برابر 48 کیلومتر بر ساعت بر روی تپه های شنی حرکت کنند.

برچسب زدن به مجروحان

شرکت موتورولا سیستم هوشمندانه ای ابداع کرده است که می توان با استفاده از آن از رسیدگی مناسب بهداشتی به مجروحان جنگ در منطقه جنگی اطمینان حاصل کرد. در این سیستم یک برچسب رادیویی بر روی تخت هر یک از مجروحان نصب می شود و کارمندان بیمارستانها از دستگاه خواننده این تراشه ها برای اطمینان از هویت سربازان استفاده می کنند. این سیستم همچنین کنترل تجهیزات پزشکی را به عهده دارد.

پشه ها وارد کارزار می شوند

دو شرکت دفاعی با همکاری مشترک، سیستم حمل و نقلی ارائه کرده اند که پشه نام داشته و می تواند هوشمندانه عوامل حیاتی مانند بسته های پلاسما، باطری ها، مهمات، غذا و دیگر مایحتاج ضروری را به میدانهای جنگ انتقال دهد. این مخازن توسط GPS کنترل شده و توانایی حمل بار تا وزن 68 کیلوگرم را دارند و در نهایت با کمک چترهای نجات و بدون آسیب دیدگی در نقطه ای تعیین شده از میدان جنگ فرود می آیند.

پرواز بی وقفه

شرکت بوئینگ به تازگی هواپیمای بدون سرنشین "فانتوم آی" را مجهز به دو موتور ارتقا یافته فورد ارائه کرده که عرض آن 45 متر بوده و از سوخت هیدروژنی استفاده می کند. این هواپیما می تواند تا چهار روز بدون وقفه پرواز کند که این توانایی نیاز به پرتاب متوالی هواپیماهای بدون سرنشین جدید و آماده و کنترل خسته کننده وضعیت این هواپیماها را از بین خواهد برد.

تنفس در ارتفاع

مدرسه پزشکی کیس وسترن در حال تولید مایع تزریقی شیمیایی است که به سربازان کمک خواهد کرد تا به سرعت با فشار هوا در ارتفاعات انطباق پیدا کنند. این مایع که تزریق آن می تواند به سرعت اکسیژن خون سربازان مبتلا به کم خونی اکسیژن را بالا ببرد، تاثیری سریع داشته و می تواند عملکرد سربازان را در ارتفاع یا در ماموریتهای هوایی افزایش دهد.

لیزر آبی

نشریه ویرد به تازگی تکنولوژی را معرفی کرده که می تواند جریانهای باریکی از آب را با سرعت هزاران فوت بر ثانیه پرتاب کند. در واقع این ابزار لیزری آبی است و می توان از آن برای غیر فعال کردن و متلاشی کردن بمبهای کنار جاده ای بدون منفجر کردن آنها استفاده کرد.

سربازهایی که روبات می شوند

شرکت لاکهید مارتین در حال تکمیل اسکلت بندی های مصنوعی است که سربازان با بر تن کردن آنها به یک ابرانسان تبدیل شده و انرژی مضاعفی به دست خواهند آورد. این اسکلت بندی قابل انعطاف با تقویت نیروی ماهیچه سربازان امکان حمل 90 کیلوگرم بار را در دشوارترین شرایط برای سربازان به وجود می آورد. با استفاده از تراشه ای رایانه ای حرکات این ابزار کاملا با حرکات بدن سرباز منطبق می شود به اندازه ای که او برای چمباتمه زدن یا سینه خیز رفتن هیچ مشکلی نخواهد داشت.