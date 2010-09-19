نشست دانشگاههای جهان اسلام با موضوع احترام به مقدسات دینی برگزار شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر عبدالله جاسبی در نامه ای به دکتر عبدالعزیز عثمان التویجری مدیرکل آیسسکو و دبیرکل اتحادیه دانشگاههای جهان اسلام گفت: هتک حرمت قرآن کریم دل هر مسلمان و بلکه هر انسان آزاده و اندیشمندی را به درد آورده و تاسف و تاثر هر انسان فرهیخته‌ای را برانگیخته است.

وی در این نامه اضافه کرده است: جای بسی تاسف است که افول اخلاق و معنویت در غرب، افکار برخی مبلغین آئین آسمانی مسیحیت را نیز چنین کفرآمیز کرده که به جای تشویق گفتگو و وحدت میان ادیان الهی به کفر و فتنه و اختلاف دامن می‌زنند و بدتر آنکه پایگاههای دینی و علمی آیین بزرگ مسیحیت در برابر اینگونه اقدامات که به دوستی و همزیستی میان ملل لطمه می‌زند سکوت اختیار می‌کنند.

در بخش دیگری از این نامه آمده است: پیشنهاد می‌شود ضمن تقبیح چنین اقدام کفرآمیزی در اولین فرصت نشست اتحادیه دانشگاههای جهان اسلام با عنوان "طرح گفتمان احترام به ارزشها و مقدسات دینی مکاتب آسمانی" به منظور تعامل و دوستی حول محور اخلاق و معنویت در جهان در یکی از دانشگاههای عضو اتحادیه برگزار شود.