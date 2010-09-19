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۲۸ شهریور ۱۳۸۹، ۱۲:۰۲

جاسبی در نامه به آیسسکو:

نشست دانشگاههای جهان اسلام با موضوع احترام به مقدسات دینی برگزار شود

نشست دانشگاههای جهان اسلام با موضوع احترام به مقدسات دینی برگزار شود

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با صدور نامه‌ای به مدیر کل آیسسکو ضمن محکومیت هتک حرمت ساحت قرآن کریم برگزاری نشست اتحادیه دانشگاههای جهان اسلام با عنوان طرح گفتمان احترام به ارزشها و مقدسات دینی مکاتب آسمانی را خواستار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر عبدالله جاسبی در نامه ای به دکتر عبدالعزیز عثمان التویجری مدیرکل آیسسکو و دبیرکل اتحادیه دانشگاههای جهان اسلام گفت: هتک حرمت قرآن کریم دل هر مسلمان و بلکه هر انسان آزاده و اندیشمندی را به درد آورده و تاسف و تاثر هر انسان فرهیخته‌ای را برانگیخته است.

وی در این نامه اضافه کرده است: جای بسی تاسف است که افول اخلاق و معنویت در غرب، افکار برخی مبلغین آئین آسمانی مسیحیت را نیز چنین کفرآمیز کرده که به جای تشویق گفتگو و وحدت میان ادیان الهی به کفر و فتنه و اختلاف دامن می‌زنند و بدتر آنکه پایگاههای دینی و علمی آیین بزرگ مسیحیت در برابر اینگونه اقدامات که به دوستی و همزیستی میان ملل لطمه می‌زند سکوت اختیار می‌کنند.

در بخش دیگری از این نامه آمده است: پیشنهاد می‌شود ضمن تقبیح چنین اقدام کفرآمیزی در اولین فرصت نشست اتحادیه دانشگاههای جهان اسلام با عنوان "طرح گفتمان احترام به ارزشها و مقدسات دینی مکاتب آسمانی" به منظور تعامل و دوستی حول محور اخلاق و معنویت در جهان در یکی از دانشگاههای عضو اتحادیه برگزار شود.

کد مطلب 1154072

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