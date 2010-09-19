ساخت پل محور ایلام- مهران پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، رضا سلیمانی ظهر یکشنبه در بازدید از این طرح اظهار داشت: این پل یکی از پلهای بزرگ و ویژه استان با ارتفاع پایه های بیش از 25 متر از روی پی است.

سلیمانی طول کلی این واریانت را دو هزار و 300 متر با مشخصات راه اصلی ذکر کرد و اظهار داشت: حجم کلی این پروژه 870 هزار متر مکعب خاکبرداری، 75 هزار متر مکعب خاکریزی، 16 هزار متر مکعب بتن ریزی، 18 هزار متر مکعب اساس و زیراساس و هزار تن آسفالت است.

مدیر کل راه و ترابری استان ایلام تصریح کرد: برای این پروژه 40 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده و با بهره برداری از آن ضمن حذف نقاط پرحادثه در مسیر ایلام- مهران، کاهش طول مسیر ایلام- مهران، کاهش تلفات رانندگی ارتقای فنی مسیر و ایمنی در تردد را در پی دارد.

وی یادآور شد: در سال جاری 13 نقطه حادثه خیز در استان ایلام اصلاح می شود.