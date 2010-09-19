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۲۸ شهریور ۱۳۸۹، ۱۲:۰۱

علوی خبر داد:

28 عنوان کتاب در لرستان به چاپ رسید

28 عنوان کتاب در لرستان به چاپ رسید

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان از انتشار 28 عنوان کتاب در این استان خبر داد.

سید عارف علوی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد با اشاره به اینکه این 28 عنوان کتاب در شش ماهه اول سال جاری چاپ شده، خاطرنشان کرد: این کتابها با موضوعات فرهنگی، اجتماعی، دینی و قرآنی، آموزشی و احکام و معارف اسلامی و ... به چاپ رسیده اند.

وی با تاکید بر ضرورت ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی در سطح جامعه، اظهار داشت: مهمترین بستر ایجاد تحولات فرهنگی، گسترش علم، دانش و کتاب است.

مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان  تصریح کرد: نشر و گسترش کتابخوانی و توسعه فرهنگ مطالعه می‌تواند در تحولات فرهنگی یک جامعه و نیل به اهداف بلند اجتماعی موثر و مفید باشد.

علوی همچنین به برنامه ها و فعالیتهای وزارت ارشاد برای توسعه فرهنگ کتابخوانی اشاره کرد و یادآور شد: اهدای کتاب یکی از وظایف و رسالتهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در نشر و توسعه فرهنگ است.

وی افزود: ارشاد اسلامی تلاش می‌کند اشتیاق به مطالعه در میان مردم را با اهدای کتاب به مراکز فرهنگی و کتابخانه‌ها بیشتر کند.

مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان همچنین به توزیع بن کارتهای کتاب میان اقشار مختلف اشاره کرد و یادآور شد: بن کارتهای خرید کتاب هدیه وزارت ارشاد به خبرنگاران رسانه های گروهی در این استان در حال توزیع است.

کد مطلب 1154076

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