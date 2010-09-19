به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسن محبیان عراقی با تاکید بر اینکه شفاف سازی خدمات پستی یک نیاز ضروری است تا مبلغ یارانه ها و سوبسیدهایی که توسط دولت قابل پرداخت هستند مشخص شود گفت: همچنین در شرکت پست وظایف حاکمیتی و تصدی گری کاملا مشخص شده و براساس سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی شرکت پست توانسته وظایف خود را مشخص کند.

مدیرعامل شرکت پست با بیان این که سهم پست در سبد خانوارها مشخص شده است گفت: اندازه گیری کشش و حدود انتظارات با تعیین حداقل تعرفه های پستی در سبد مذکور صورت گرفته است.

محبیان عراقی خاطرنشان کرد: سهم پست در سبد خانوار جهت درآمدزایی بیشتر باید افزایش یابد که با توجه به خدمات نوینی که این شرکت راه اندازی کرده می توان آن را تحقق بخشید.

وی از ایجاد سازو کارهای مناسب برای شکل گیری مجدد پست مالی در شرکت پست خبر داد و تصریح کرد: شکل گیری مجدد پست مالی با توجه به انتزاع پست بانک از شرکت مادرتخصصی پست مطابق تعریف شده برنامه چهارم انجام شد.