به گزارش خبرنگار مهر، رحیم ممبینی معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در بخشنامه ای به تمام دستگاه‌های اجرایی اعلام کرد: براساس تصمیمات کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده 30 قانون برنامه و بودجه، مقرر است تخصیص اعتبارات نه ماهه امسال صرفا پس از مبادله موافقتنامه ( به استثنای موارد مندرج در جزء بند 2 ماده واحده قانون بودجه ) توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی مورد اقدام قرار گیرد.

ممبینی تصریح کرد: ضروری است تمام دستگاه‌های اجرایی در مبادله موافقتنامه‌های خود از طریق سیستم مبادله تسریع کنند.