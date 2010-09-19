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۲۸ شهریور ۱۳۸۹، ۱۱:۵۲

معاونت ریاست جمهوری اعلام کرد:

تخصیص اعتبارات نه ماهه دستگاه‌ها صرفا پس از مبادله موافقتنامه

تخصیص اعتبارات نه ماهه دستگاه‌ها صرفا پس از مبادله موافقتنامه

براساس بخشنامه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، تخصیص اعتبارات نه ماهه امسال دستگاه‌های اجرایی صرفا پس از مبادله موافقتنامه انجام می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، رحیم ممبینی معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در بخشنامه ای به تمام دستگاه‌های اجرایی اعلام کرد: براساس تصمیمات کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده 30 قانون برنامه و بودجه، مقرر است تخصیص اعتبارات نه ماهه امسال صرفا پس از مبادله موافقتنامه ( به استثنای موارد مندرج در جزء بند 2 ماده واحده قانون بودجه ) توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی مورد اقدام قرار گیرد.

ممبینی تصریح کرد: ضروری است تمام دستگاه‌های اجرایی در مبادله موافقتنامه‌های خود از طریق سیستم مبادله تسریع کنند.

کد مطلب 1154080

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