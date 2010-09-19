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۲۸ شهریور ۱۳۸۹، ۱۲:۲۵

سائلی:

مردم قم یک میلیارد تومان به سیل‌زدگان پاکستان کمک کردند

مردم قم یک میلیارد تومان به سیل‌زدگان پاکستان کمک کردند

قم - خبرگزاری مهر: مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان قم گفت: میزان کمکهای مردم قم به سیل‌زدگان پاکستان حدود یک میلیارد تومان تخمین زده می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، دکترخلیل‌الله سائلی شامگاه شنبه در جلسه شورای اداری استان قم اظهار داشت: تاکنون بیش از 320 میلیون تومان وجه نقد در استان قم از طریق صندوق‌های جمعیت هلال احمر، بسیج و کمیته امداد امام خمینی(ره) برای سیل‌زدگان پاکستان جمع‌آوری شده است.

وی اضافه کرد: همچنین برخی کمک‌های غیرنقدی نیز از طریق چادرهای سطح استان قم جمع‌آوری شده که مجموع کمک‌های نقدی و غیرنقدی مردم قم حدود 400 میلیون تومان اعلام شده است.

سائلی ادامه داد: حساب⁯های ویژه⁯ای به منظور واریز نقدی کمک⁯های مردمی ایجاد شد که مردم نوع⁯دوست قم کمک⁯های نقدی خود را به این حساب⁯ها واریز می⁯کنند و با احتساب این کمک⁯ها، مشارکت مردم قم در کمک به سیل⁯زدگان پاکستان به بیش از یک میلیارد تومان تخمین زده می⁯شود.

خسارت 43 میلیارد دلاری سیل به پاکستان

وی اظهار داشت: سیل در پاکستان علاوه بر آواره کردن 20 میلیون نفر، بیش از چهار میلیارد دلار به ساختمان⁯ها خسارت وارد کرده است.

سائلی خسارت واردشده به بخش کشاورزی پاکستان را 500 میلیون دلار اعلام کرد و گفت: متاسفانه سیل پاکستان در مجموع 43 میلیارد دلار به بخش⁯های مختلف این کشور خسارت وارد کرد.

اعزام 30 امدادگر قمی به پاکستان

وی با بیان اینکه قمی⁯ها در ارائه خدمات رسانی به سیل زدگان پاکستان و کمک به مردم این کشور پیشتاز هستند، تصریح کرد: در این راستا 30 نفر از امدادگران قم در اردوگاه ایالت پنجاب پاکستان حضور پیدا کردند و مشغول ارائه خدمات به آوارگان این کشور هستند.

سائلی راه⁯اندازی درمانگاه صحرایی را از دیگر فعالیت⁯های انجام شده برشمرد و تاکید کرد: طی تماسی که با مسئول اردوگاه پنجاب داشتیم، استاندار این ایالت از نحوه خدمات رسانی استان قم تشکر کرد.

کد مطلب 1154081

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