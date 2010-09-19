به گزارش خبرنگار مهر در قم، دکترخلیل‌الله سائلی شامگاه شنبه در جلسه شورای اداری استان قم اظهار داشت: تاکنون بیش از 320 میلیون تومان وجه نقد در استان قم از طریق صندوق‌های جمعیت هلال احمر، بسیج و کمیته امداد امام خمینی(ره) برای سیل‌زدگان پاکستان جمع‌آوری شده است.



وی اضافه کرد: همچنین برخی کمک‌های غیرنقدی نیز از طریق چادرهای سطح استان قم جمع‌آوری شده که مجموع کمک‌های نقدی و غیرنقدی مردم قم حدود 400 میلیون تومان اعلام شده است.



سائلی ادامه داد: حساب⁯های ویژه⁯ای به منظور واریز نقدی کمک⁯های مردمی ایجاد شد که مردم نوع⁯دوست قم کمک⁯های نقدی خود را به این حساب⁯ها واریز می⁯کنند و با احتساب این کمک⁯ها، مشارکت مردم قم در کمک به سیل⁯زدگان پاکستان به بیش از یک میلیارد تومان تخمین زده می⁯شود.



خسارت 43 میلیارد دلاری سیل به پاکستان



وی اظهار داشت: سیل در پاکستان علاوه بر آواره کردن 20 میلیون نفر، بیش از چهار میلیارد دلار به ساختمان⁯ها خسارت وارد کرده است.



سائلی خسارت واردشده به بخش کشاورزی پاکستان را 500 میلیون دلار اعلام کرد و گفت: متاسفانه سیل پاکستان در مجموع 43 میلیارد دلار به بخش⁯های مختلف این کشور خسارت وارد کرد.



اعزام 30 امدادگر قمی به پاکستان



وی با بیان اینکه قمی⁯ها در ارائه خدمات رسانی به سیل زدگان پاکستان و کمک به مردم این کشور پیشتاز هستند، تصریح کرد: در این راستا 30 نفر از امدادگران قم در اردوگاه ایالت پنجاب پاکستان حضور پیدا کردند و مشغول ارائه خدمات به آوارگان این کشور هستند.



سائلی راه⁯اندازی درمانگاه صحرایی را از دیگر فعالیت⁯های انجام شده برشمرد و تاکید کرد: طی تماسی که با مسئول اردوگاه پنجاب داشتیم، استاندار این ایالت از نحوه خدمات رسانی استان قم تشکر کرد.