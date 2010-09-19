افزایش آمار غرق شدگان در روزهای آخر تابستان

به گزارش خبرگزاری مهر، جابر قره داغی اظهار داشت: با توجه به افزایش حجم سفرها و بر اساس آمارهای موجود، موارد غرق شدگی در این ایام افزایش می‌یابد.

وی خاطرنشان کرد: در مرداد امسال در سه استان شمالی کشور (مازندران، گیلان و گلستان) 45 نفر بر اثر غرق شدگی جان خود را از دست دادند که بیشترین آن با عدد 24 نفر مربوط به استان مازندران است.

قره داغی یادآور شد: در شهریور سال گذشته 42 نفر بر اثر غرق شدگی در استانهای شمالی کشور جان خود را از دست دادند که از این تعداد 7 نفر زن و 35 نفر مرد بودند که با توجه به وضعیت خاص تعطیلات طی سال جاری و کاهش سفرهای برون شهری طی ماه مبارک رمضان و افزایش چشمگیر این سفرها طی روزهای پایانی تعطیلات رعایت اصول ایمنی از اهمیت فراوانی برخوردار است تا تلفات در این بخش به حداقل برسد.

رئیس مرکز تحقیقات پزشکی قانونی کشور توصیه کرد: در صورت سفر به استانهای ساحلی حتما از مناطق مجاز برای شنا کردن استفاده و نکات ایمنی را به طور جدی رعایت کنند.