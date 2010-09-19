به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، دکتر برنارد التوسمان وزیر آموزش ایالت لوئر ساکسونی در شمال غربی آلمان اعلام کرد که مدارس از سال تحصیلی سال آینده میلادی به ارائه آموزش اسلامی در برنامه درسی اصلی خود می‌پردازند.

وی در دیدار از یک مدرسه ابتدایی در شهر هانور و حضور در یک کلاس آموزش اسلام گفت: فکر می‌کنم ما می توانیم از سال تحصیلی آینده این برنامه را آغاز کنیم.

درحال حاضر آموزش اسلامی از چند الگوی تجربی در 42 مدرسه لور ساکسونی تجاوز نمی‌کند. حدود 2 هزار دانش آموز مسلمان در این مدارس درحال حاضر از آموزش اسلامی برخوردار می‌شوند.

این ابتکار عمل با افزایش موجهای اخیر احساسات ضد اسلامی به‌ویژه تأسیس یک حزب محافظه‌کار در آلمان که از عملکرد حزب آزادی هلند به رهبری گیرت وایلدرز الگو برداری می‌کند انجام می‌شود.

این حزب جدید با نام آزادی از سوی رنه اشتادکیویتز تأسیس شده و دیدگاههای ضد اسلام داشته و گیرت وایلدرز را برای سخنرانی به بریل دعوت کرده است. رئیس این حزب مدعی شده که دین اسلام عامل ناکامی مهاجران برای اغام در جامعه آلمان است.

فعالیت احزاب ضد مهاجرت در اروپا مسئله جدیدی نیست. در فرانسه نیز حزبی با عنوان حزب جبهه شمالی فرانسه با رهبری ژان ماری لوپن و در ایتالیا حزب شمالی ایتالیا فعال است.

براساس اظهارات دامنیک مویسی بنیانگذار و مشاور ارشد مؤسسه روابط بین‌الملل فرانسه مستقر در پاریس این روندهای ضداسلام در اروپا جدید نیستند اما در سالهای اخیر بستر بیشتری برای فعالیتهای خود یافته‌اند.

مویسی اعتقاد دارد که سلطه فرهنگ وحشت تفکر غربی‌ها نسبت به مسلمانان را شکل داده است. هر فردی ممکن است با درجات مختلفی با مسائل رو به رو شود. وحشت از دیگری، وحشت از آینده و اضطراب بنیادین نسبت به ازدست دادن هویت بخشی از این فرهنگ را تشکیل می‌دهند.

کارشناسان استدلال می‌کنند که این وحشت از پس از بحران اقتصادی جهان افزایش یافته است و سیاستمداران اروپایی از این وضعیت سود برده و این وحشت را برای اشاعه انزجار علیه مسلمانان مورد استفاده قرار می‌دهند.