سومین فراخوان پروژه چهار فصل در سال 89 منتشر شد

ایوب آقاخانی مدیر پروژه دائمی چهار فصل تئاتر ایران در این باره به خبرنگار مهر گفت: رویکرد این پروژه در فصل سوم تولید نمایشنامه‌های کمیک است. به دلیل رشد ابتذال قابل توجه در عموم آثار تولید شده کمیک در دو سال گذشته در عرصه سینما و تئاتر و به خصوص سینما این طراحی صورت گرفته است.



وی ادامه داد: به نظر می‌رسد عزم عمومی تولید آثار کمدی به خاطر بیگانگی نسبی این آثار با اصول و قواعد و تئوری‌ها سبب شده بیش از آثار کمدی قابل توجه، آثار مبتذل با داعیه خنده‌آور بودن تولید شوند. این ضرورت سبب شد که سومین دورخیز این پروژه مشاوره درام نویسی در سال 89 را اختصاص به آثار کمیک دهیم تا شاید بخش کوچکی از این کاستی‌های علمی، مورد توجه قرار گیرد.



مدیر پروژه دائمی چهار فصل تئاتر ایران درباره برگزاری کارگاه‌های فصل دوم این پروژه خاطر نشان کرد: کارگاه‌های مربوط به فصل دوم که با موضوع نمایشنامه‌های "زندگی‌ نامه‌ای - تذکره‌ای" بود در دهه اول مهرماه در مجموعه تئاتر شهر برگزار می‌شود. این تأخیر 10 روزه به خاطر درخواست شرکت کنندگان برای تمدید فرصت نگارش نسخه‌های نهایی نمایشنامه‌ها اتفاق افتاده است.



طبق اعلام سومین فراخوان پروژه دائمی چهار فصل تئاتر ایران علاقمندان می‌توانند طرحهای اصیل یا اقتباسی خود در ژانر کمدی را که تاکنون به صورت نمایشنامه کامل نوشته یا اجرا نشده باشند، حداکثر تا دهم مهرماه 1389 از طریق سایت رسمی پروژه چهار فصل تئاتر ایران به آدرس www.4fasltheatre.com ارسال کنند.

