به گزارش خبرگزاری مهر، این دستورالعمل در 31 ماده 22 تبصره و چهار پیوست به تصویب هیئت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده و سپس لازم الاجرا شده است.

بر اساس این دستورالعمل، تأسیس هر نوع شخص حقوقی که در نام خود از دو کلمه "مشاور" و "سرمایه‌گذاری" همزمان، به طور متصل یا منفصل استفاده کند یا تغییر نام یک شخص حقوقی تأسیس شده به نامی که در آن از دو کلمه یادشده به طور متصل یا منفصل استفاده شود، منوط به دریافت مجوز تأسیس از سازمان بورس و اوراق بهادار است.

به علاوه، آن شخص حقوقی باید ضمن احراز شرایط این دستورالعمل، تقاضای ثبت خود را به عنوان مشاور سرمایه‌گذاری، به سازمان ارائه دهد.

در عین حال، پس از ابلاغ مجوز تأسیس مشاور سرمایه‌گذاری یا مجوز تبدیل شرکت موجود به شرکت مشاور سرمایه‌گذاری، متقاضی 6 ماه مهلت دارد تا شرکت مشاور سرمایه‌گذاری را به صورت یک شرکت سهامی خاص مطابق با شرایط اعلام شده، تأسیس یا به یک شرکت مشاور سرمایه‌گذاری سهامی خاص تبدیل کند، در غیر این‌صورت مجوز تأسیس یا مجوز تبدیل صادره از درجه‌ اعتبار ساقط خواهد شد.

البته این در حالی است که تأسیس شرکت مشاور سرمایه‌گذاری یا تبدیل شرکت موجود به شرکت مشاور سرمایه‌گذاری براساس مجوز سازمان و همچنین ثبت شرکت تحت عنوان شرکت مشاور سرمایه‌گذاری نزد سازمان، به عنوان مجوز فعالیت در زمینه مشاوره سرمایه‌گذاری محسوب نمی‌شود و شروع به فعالیت مشاوره‌یسرمایه‌گذاری منوط به دریافت مجوز جداگانه تحت عنوان مجوز فعالیت مشاوره‌ سرمایه‌گذاری از سازمان است.

در این دستورالعمل قید شده که مشاور سرمایه‌گذاری، قبل از ارائه مشاوره به مشتری خود در زمینه‌ خرید، فروش یا نگه‌داری اوراق بهادار، موظف ‌است ابتدا اطلاعات کافی در مورد مشتری را در قالب فرم‌های از پیش طراحی شده، دریافت کرده و پس از تحلیل این اطلاعات، مشاوره را متناسب با نیازهای مشتری ارائه دهد.

ارائه‌ مشاوره‌ سرمایه‌گذاری در زمینه‌ خرید، فروش یا نگه‌داری اوراق بهادار بدون دریافت و تحلیل نظام‌مند اطلاعات مشتری، توسط مشاور سرمایه‌گذاری و همچنین ارائه‌ مشاوره در مورد اوراق بهاداری که در تخصص مشاور سرمایه‌گذاری نبوده و در تارنمای مشاور سرمایه‌گذاری به عنوان اوراق بهاداری که وی در خصوص آنها مشاوره می‌دهد، اعلام نشده‌اند، تخلف محسوب می شود.