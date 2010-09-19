به گزارش خبرنگار مهر، براساس اعلام کمیته بین المللی المپیک، 35 تیم آسیایی ابتدا پس از درجه بندی مطابق رنکینگ و نتایج بدست آمده در دوره های گذشته به دو گروه 13 و 22 تیمی تقسیم می شوند.

بر این اساس 13 تیم صاحب رنکینگ بالا از شرکت درمسابقات مقدماتی مرحله اول معاف خواهند بود و 22 تیم باقی مانده دیدارهای خود را بصورت رفت و برگشت برای معرفی 11 تیم برتر این مرحله پیگیری خواهند کرد.

در مرحله دوم مسابقات مقدماتی المپیک لندن 24 تیم شامل؛ 13 تیم صاحب رنکینگ آسیا به همراه 11 تیم صعود کرده از مرحله اول رقابتهای خود را بصورت تک حذفی برای تعیین 12 تیم مرحله نهایی دنبال می کنند.

در این مرحله 12 تیم برتر مراحل مقدماتی درسه گروه 4 تیمی تقسیم بندی خواهند شد و پس از برگزاری مسابقات دوره ای، سه تیم اول گروه ها بطور مستقیم به بازیهای المپیک صعود خواهند کرد و سه تیم دوم گروه ها پس از تعیین یک تیم برتر از میان خود برای کسب نیم سهمیه دیگر قاره آسیا با نماینده قاره آفریقا رقابت خواهد کرد.

هنوز وضعیت تیم امید کشورمان برای آنکه از چه مرحله ای درمسابقات مقدماتی المپیک لندن حضور یابد مشخص نیست . آنچه مشخص است فوتبال ایران تاکنون در مسابقات مقدماتی المپیک به نتایج ضعیف و دور از انتظاری دست یافته که ماحصل آن دوری 36 ساله از المپیک بوده است.