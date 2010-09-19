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۲۸ شهریور ۱۳۸۹، ۱۲:۴۸

اسناد قدیمی استان مرکزی در گنجینه ثبت احوال نگهداری می شود

اسناد قدیمی استان مرکزی در گنجینه ثبت احوال نگهداری می شود

اراک - خبرگزاری مهر: مدیرکل ثبت احوال استان مرکزی گفت: با ایجاد گنجینه اسناد ثبت احوال استان مرکزی، اسناد قدیمی و باارزش استان مرکزی در این گنجینه نگهداری می شود و از گزند عوامل بیرونی مصون می مانند.

محمود فراهانی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: مرحله جمع آوری اسناد قدیمی و تاریخی هویتی مربوط به فرماندهان شهید استان، شخصیتهای فرهنگی، مذهبی  و ملی موجود در سایر ادارات تابعه استان از چند ماه گذشته آغاز شده است.

وی تصریح کرد: فاز اول گنجینه اسناد هویتی این اداره کل شامل، تصاویر اسناد تعدادی از فرماندهان شهید، اسناد هویتی  شخصیتهای برجسته  مذهبی  و چهره های ماندگار استان، نمایش مراحل مختلف و سیر تکاملی  صدور اسناد هویتی  و نامه های اداری  قدیمی ثبت احوال استان تصاویر تعدادی از کارکنان ثبت احوال در دهه 1300 تا 1310 و نمونه عقد نامه ها و شناسنامه های قدیمی است.
 
فراهانی خاطرنشان کرد: اسناد فعلی فقط  برای مشاهیر و شهدا و فرماندهان  شهیدی است که اسناد آنها صادره از استان مرکزی است،  مشاهیر و شهدای گرانقدر دیگر استان که شناسنامه های آنان  صادره از استانهای دیگر بوده در اینجا گردآوری نشده است که امیدوراریم با همکاری مسئولان ذیربط در فازهای بعدی بتوانیم نسبت به گردآوری اسنادهویتی ایشان در استان زادگاهشان اقدام لازم بعمل آید.
 
وی از مردم خواست چنانچه اسناد هویتی قدیمی از مشاهیر و گذشتگان خود در اختیار دارند برای تصویربرداری  و قراردادن آنها در گنجینه اسناد هویتی به اداره کل اطلاع و ارائه دهند.
کد مطلب 1154090

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