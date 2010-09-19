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۲۸ شهریور ۱۳۸۹، ۱۳:۳۰

به علت کمبود شدید نیرو/

برخی پرستاران مجبورند 15 شیفت در هفته کار کنند

برخی پرستاران مجبورند 15 شیفت در هفته کار کنند

رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری شیراز با اعلام اینکه اضافه کار پرستاران نمی تواند کمبود شدید نیروی مراکز درمانی را جبران کند، گفت: این کمبود باعث شده پرستاران در برخی شهرستانها مجبور شوند 15 شیفت در هفته کار کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، افسانه بشارتی افزود: هدف از تصویب اجرای قانون ارتقای بهره وری نیروهای بالینی نظام سلامت محدود کردن کار مازاد و تحمیلی ناشی از کمبود شدید پرسنل به پرستاران است. بنابراین پرداخت اضافه کار در شرایط فعلی مشکلی را حل نمی کند.

وی با اشاره به تصمیم دولت در خصوص پرداخت اضافه کار به پرستاران گفت: ازدیاد ساعات کاری پرستاران باعث افزایش خطاهای دارویی، خستگیهای جسمی و روحی پرستاران، ارتباط نامناسب بین پرستار و بیمار و همچنین نارضایتی  پرستاران، خانواده های آنان و مردم می شود و ما را از اهداف اصلی دور می کند.

رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری شیراز ادامه داد: باید به جای پرداخت اضافه کار، مصوبه مجلس و دستور شخص رئیس جمهوری در زمینه کاهش ساعت کار پرستاران اجرا شود چرا که پرداخت اضافه کار فقط راه حل مقطعی است و زمینه رضایتمندی پرستار و مددجو را فراهم نمی کند. 

وی با بیان اینکه در برخی از شهرستانها پرستاران به ارائه 15 شیفت کاری در هفته مجبور می شوند، افزود: در زمان حاضر به حدی با کمبود شدید نیرو در مراکز درمانی مواجه هستیم که حتی اضافه کار پرستاران نیز آن را جبران نمی کند.

بشارتی خاطر نشان کرد: بر اساس استانداردهای جهانی باید به ازای هر تخت بیمارستانی 8/1 پرستار وجود داشته باشد در حالی که در برخی از مراکز درمانی کشور ما این نسبت به  7/0 تا 5/0 نیرو می رسد که این فاصله در کاهش کیفیت خدمات پرستاری به خصوص در بخش مراقبت های ویژه بسیار تأثیرگذار است.

رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری شیراز با بیان اینکه هر پرستار دارای توانمندی خاص مراقبتی است اظهار کرد: بدیهی است وقتی در شیفتها دو پرستار باید از 30 بیمار به طور همزمان مراقبت کنند، نمی توانند در پاسخگویی، گزارش نویسی، دارو دادن و برخورد صحیح با بیمار موفق باشند و حتی ممکن است در این میان بسیاری از مشکلات بیماران فراموش شود.

وی تصریح کرد: اگر اعتبار اضافه کار تأمین و در بودجه امسال لحاظ شده باشد و به موقع نیز پرداخت شود شاید به عنوان درمان علامتی برای مقطعی مشکلات را برطرف کند اما اگر فاقد اعتبار مشخص باشد باید از بودجه بیمارستانها پرداخت شود و از آنجایی که بیمارستانها پس از پرداخت معوقات خود نسبت به محاسبه نظام نوین بیمارستانی و سایر پرداختیها اقدام می کنند، این امر کاهش کارانه های پرستاران را در پی دارد.

بشارتی اظهارامیدواری کرد، دولت و مجلس بتوانند با تامین اعتبار به موقع برای استخدام پرستاران و اجرای قانون ارتقای بهره وری زمینه شادابی، نشاط و انگیزه خدمت پرستاران و افزایش رضایتمندی مددجویان را فراهم کنند.

کد مطلب 1154093

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