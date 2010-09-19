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۲۸ شهریور ۱۳۸۹، ۱۲:۰۹

"آزما" ویژه اکبر رادی در راه است

"آزما" ویژه اکبر رادی در راه است

هفتاد و سومین شماره از ماهنامه "آزما" که هفته اول مهرماه منتشر می‌شود به اکبر رادی اختصاص یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، در ویژه‌نامه اکبر رادی  تعدادی از چهره های نمایشی و ادبی درباره  این نمایشنامه  نویس فقید  به اظهار نظر پرداخته‌اند.

در این نشریه، حمیده‌بانو عنقا همسر زنده‌یاد رادی در مصاحبه‌ای به ذکر خاطرات و تشریح‌ دیدگاه‌های رادی پرداخته است.همچنین در "آزما" ویژه رادی،  گفتگویی با دکتر فریندخت زاهدی صورت گرفته است.زاهدی در مقاله‌ای که در همین ویژه‌نامه به چاپ می‌رسد به مقایسه ایبسن و رادی پرداخته است.

مصاحبه با هادی مرزبان و شکر خدا گودرزی به همراه مطالبی از دکتر عطاء الله کوپال، فرامرز طالبی و محسن  حکیم‌معانی درباره زند‌ه‌یاد رادی در این نشریه  ارائه‌خواهد شد.

علاوه بر این، در ویژه نامه رادی عکس هایی منتشر نشده و نمونه‌ای از دستخط این نمایشنامه نویس  پیشکسوت به چاپ خواهد رسید.

قرار است ماهنامه" آزما"  در مراسمی که  10 مهرماه  همزمان  با سالگرد تولد رادی  در تهران و رشت برگزار می‌شود، توزیع شود.

این ماهنامه با رویکرد فرهنگی، اجتماعی و سیاسی به مدیر مسئولی ندا عابد و سردبیری هوشنگ اعلام انتشار می‌یابد.

کد مطلب 1154094

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