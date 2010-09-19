"آزما" ویژه اکبر رادی در راه است

به گزارش خبرنگار مهر، در ویژه‌نامه اکبر رادی تعدادی از چهره های نمایشی و ادبی درباره این نمایشنامه نویس فقید به اظهار نظر پرداخته‌اند.



در این نشریه، حمیده‌بانو عنقا همسر زنده‌یاد رادی در مصاحبه‌ای به ذکر خاطرات و تشریح‌ دیدگاه‌های رادی پرداخته است.همچنین در "آزما" ویژه رادی، گفتگویی با دکتر فریندخت زاهدی صورت گرفته است.زاهدی در مقاله‌ای که در همین ویژه‌نامه به چاپ می‌رسد به مقایسه ایبسن و رادی پرداخته است.



مصاحبه با هادی مرزبان و شکر خدا گودرزی به همراه مطالبی از دکتر عطاء الله کوپال، فرامرز طالبی و محسن حکیم‌معانی درباره زند‌ه‌یاد رادی در این نشریه ارائه‌خواهد شد.



علاوه بر این، در ویژه نامه رادی عکس هایی منتشر نشده و نمونه‌ای از دستخط این نمایشنامه نویس پیشکسوت به چاپ خواهد رسید.



قرار است ماهنامه" آزما" در مراسمی که 10 مهرماه همزمان با سالگرد تولد رادی در تهران و رشت برگزار می‌شود، توزیع شود.



این ماهنامه با رویکرد فرهنگی، اجتماعی و سیاسی به مدیر مسئولی ندا عابد و سردبیری هوشنگ اعلام انتشار می‌یابد.