"آزما" ویژه اکبر رادی در راه است

به گزارش خبرنگار مهر، در ویژهنامه اکبر رادی تعدادی از چهره های نمایشی و ادبی درباره این نمایشنامه نویس فقید به اظهار نظر پرداختهاند.
در این نشریه، حمیدهبانو عنقا همسر زندهیاد رادی در مصاحبهای به ذکر خاطرات و تشریح دیدگاههای رادی پرداخته است.همچنین در "آزما" ویژه رادی، گفتگویی با دکتر فریندخت زاهدی صورت گرفته است.زاهدی در مقالهای که در همین ویژهنامه به چاپ میرسد به مقایسه ایبسن و رادی پرداخته است.
مصاحبه با هادی مرزبان و شکر خدا گودرزی به همراه مطالبی از دکتر عطاء الله کوپال، فرامرز طالبی و محسن حکیممعانی درباره زندهیاد رادی در این نشریه ارائهخواهد شد.
علاوه بر این، در ویژه نامه رادی عکس هایی منتشر نشده و نمونهای از دستخط این نمایشنامه نویس پیشکسوت به چاپ خواهد رسید.
قرار است ماهنامه" آزما" در مراسمی که 10 مهرماه همزمان با سالگرد تولد رادی در تهران و رشت برگزار میشود، توزیع شود.
این ماهنامه با رویکرد فرهنگی، اجتماعی و سیاسی به مدیر مسئولی ندا عابد و سردبیری هوشنگ اعلام انتشار مییابد.
هفتاد و سومین شماره از ماهنامه "آزما" که هفته اول مهرماه منتشر میشود به اکبر رادی اختصاص یافت.
به گزارش خبرنگار مهر، در ویژهنامه اکبر رادی تعدادی از چهره های نمایشی و ادبی درباره این نمایشنامه نویس فقید به اظهار نظر پرداختهاند.
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