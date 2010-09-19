سرپرست کمیته امداد امام خمینی(ره) از ضرغامی قدردانی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرپرست کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) با اشاره به این که برنامههای این نهاد در ماه رمضان سبب تلطیف و آرامش فضای عمومی جامعه و نزدیکتر شدن قلوب مردم به یکدیگر در امور خیر شد، افزود: پشتیبانی صدا و سیما از این برنامهها نقش اساسی در این توفیق معنوی و ملی داشته است.
وی تولید برنامههای متنوع در قالبهای مختلف برنامهسازی در شبکههای مختلف صدا و سیما در ایام مبارک رمضان را بستری مناسب در ایجاد فضای مطلوب برای رسیدگی هر چه بیشتر به محرومان و نیازمندان و ایتام و گسترش فرهنگ انفاق و نوعدوستی توسط کمیته امداد امامخمینی (ره) دانست.
انواری برنامههای جشن رمضان، "شاید برای شما هم اتفاق بیفتد"، "سفرهای آسمانی" را از برنامههای موفق این ایام معرفی و از دستاندرکاران ویژه برنامههای هفته اطعام و جشن گلریزان تقدیر کرده است.
سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره) همچنین فضاسازی مناسب رسانهای برای جذب و جمعآوری کمک به مردم سیلزده و مسلمانان پاکستان را از دیگر اقدامات تأثیرگذار رسانه ملی معرفی و مراتب قدردانی خود از این تلاشها را اعلام کرده است.
نظر شما