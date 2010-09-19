500 پرونده پزشکی به تعزیرات حکومتی همدان وارد شد

علیرضا مرآتی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان افزود: از تعداد 500 فقره پرونده وارد شده به تعزیرات حکومتی استان همدان تا پایان مرداد، 384 مورد مختومه شده است.

وی گفت: در این خصوص متخلفان به پرداخت حدود 69 میلیون ریال جزای نقدی محکوم شدند.

مرآتی اظهار داشت: این پرونده ها شامل شکایات مردم از بیمارستان ها و درمانگاه ها، شکایت مردمی از پزشکان بابت اخذ زیرمیزی و عدم ارائه خدمات مناسب در مطب ها است.

وی با بیان اینکه ارائه کالاهای غیر بهداشتی تاریخ مصرف گذشته نیز جزو تخلفات بهداشتی محسوب می شود، افزود: در پنج ماه نخست امسال تعزیرات حکومتی همدان 84 میلیارد و 69 میلیون ریال جریمه نقدی از متخلفان دریافت کرده است.

مراتی با اشاره به اینکه در این مدت بیش از 9 هزار فقره پرونده تخلفات اقتصادی وارد تعزیرات حکومتی استان شده است که هفت هزار و 85 فقره از آن رسیدگی و مختومه اعلام شده است، افزود: متخلفان به پرداخت بیش از 38 میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شده اند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان خاطر نشان کرد: تخلفات شامل گران فروشی، کم فروشی، تقلب در کسب، عدم درج قیمت و عدم صدور فاکتور و عرضه کالای نامطلوب و فاقد کیفیت است.