نگاهی به کاریکاتور روز رسانه های عربی

به گزارش خبرگزاری مهر، در کاریکاتورهای امروز انتخابات روز گذشته افغانستان در سایه حملات طالبان، عملکرد فاجعه بار واشنگتن در افغانستان و مذاکرات سازش بیشتر مورد توجه رسانه های جهان عرب بوده است.

روزنامه الدستور اردن امروز در بخش کاریکاتور روز خود به چالشهای امنیتی در برگزاری انتخابات پارلمانی افغانستان اشاره داشته است.

روزنامه الوطن قطر نیز امروز در کاریکاتوری انتخابات پارلمانی در افغانستان را کاملا تحت تاثیر حملات طالبان دانسته است که موجبات استقبال نه چندان زیاد از آن را فراهم آورده است.

روزنامه الاهرام مصر در بخش کاریکاتور روز خود بر عملکرد فاجعه بار واشنگتن در افغانستان تمرکز داشته است. بر این اساس، خود "باراک اوباما" رئیس جمهور آمریکا هم تحمل رایحه آزاردهنده فساد در این کشور را که در پی عملکرد اشغالگران به وجود آمده، ندارد.

روزنامه الاتحاد امارات امروز در کاریکاتوری به کارشکنی تل آویو در مذاکرات سازش توجه داشته است. در تصویر "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی دیده می شود که در حال معرفی خود به عنوان "مرد صلح است". البته پرنده صلح نتانیاهو هم در واقع یک تانک آماده حمله است.

روزنامه الوطن عمان در ستون کاریکاتور روز خود نگاهی انتقادی به از سرگیری مذاکرات مستقیم سازش و همراهی تشکیلات خودگردان با تل آویو داشته است. براین اساس، رژیم صهیونیستی در حال اجبار تشکیلات خودگردان به حضور در مذاکرات است، حضوری که موجبات فشار بیشتر بر حماس را به وجود می آورد.

روزنامه العرب الیوم اردن در کاریکاتوری به ادامه مذاکرات سازش در سایه شهرک سازی ها توجه داشته است. بر این اساس، رژیم صهیونیستی در حال هیپنوتیزم طرف فلسطینی و وانمود کردن این مسئله است که شهرک سازی را متوقف کرده است.

روزنامه النهار لبنان امروز در بخش کاریکاتوری اجتماعی به مسئله گرانی کتاب های درسی با رسیدن موعد بازگشایی مدارس توجه داشته است که خانواده ها را مجبور به گرفتن وام برای خرید کتاب کرده است.