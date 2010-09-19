حجار به "خاک و آتش" پیوست

مجید قهرمانی تهیه کننده این فیلم سینمایی به خبرنگار مهر گفت: میترا حجار به تازگی به عنوان بازیگر زن نقش اول این فیلم سینمایی انتخاب شده است. طبق برنامه ریزی پنجشنبه اول مهر فیلمبرداری "خاک و آتش" در شهرک دفاع مقدس آغاز می شود. قرار است لوکیشن های خارجی شهر تهران در شهرک دفاع مقدس و شهرک سینمایی غزالی فیلمبرداری شود.

وی ادامه داد: اواخر مهر گروه تولید به سیستان وبلوچستان سفر می کنند تا ادامه فیلم در این استان فیلمبرداری شود. حسن پویا مدیر فیلمبرداری این فیلم سینمایی است. تلاش شده در انتخاب عوامل پشت وجلو دوربین از افراد متخصص و حرفه ای استفاده شود.

فریبرز عرب‌نیا، احمد نجفی، آرش تاج، مصطفی طاری و رامتین خداپناهی دیگر بازیگران "خاک و آتش" هستند. این فیلم درباره مبارزات مردم سیستان و بلوچستان در سال 1316 است.

آرش سجادی‌حسینی مدیر برنامه‌ریزی فیلم است. طراح صحنه رامین عاشوری و طراح لباس عادله چراغی است. محمدرضا شرف‌الدین و سعید سعدی نیز مشاور و ناظر تهیه‌کننده هستند.