عباس کاظمی در گفتگو با مهر درباره آخرین اقدامات انجام شده برای کاهش تولید ضایعات و اتلاف انرژی در پالایشگاههای نفت و واحدهای پتروشیمی گفت: در حال حاضر تدوین الگو و معیار مصرف انرژی در این واحدها نهایی شده است.

مدیر عامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت از توافق انجام شده با پالایشگاههای نفت و واحدهای پتروشیمی برای کاهش تولید ضایعات با اجرای طرحهای جدید اصلاح الگوی مصرف خبر داد و افزود: پیش بینی می شود با اجرای پروژه‌های جدید در واحدهای پتروشیمیایی و پالایشگاههای نفت تولید ضایعات و اتلاف انرژی حداقل 50 درصد کاهش یابد.

وی با تاکید بر صرفه جویی 18 میلیون بشکه ای نفت خام در صورت کاهش 4 درصد سالانه تولید ضایعات نفتی، اظهار داشت: در صورت تحقق این میزان صرفه جویی سالانه 2 میلیارد دلار درآمد بیشتر از محل حذف ضایعات نفتی نصیب کشور می شود.

این مقام مسئول از کاهش تولید سوخت و ضایعات در مجتمعهای پتروشیمی خبر داد و یادآور شد: همچنین در این بخش پیش بینی صرفه جویی 350 میلیون دلار شده است.

در همین حال ،حمد الله محمدنژاد معاون مهندسی وزیر نفت پیش از این از تعیین معیار و ممیزی مصرف انرژی در پالایشگاهها، مجتمع های پتروشیمی و برخی از تاسیسات صنعت نفت تا پایان اسفند ماه امسال خبر داده بود.

به گزارش مهر، فرزاد مخمص الائمه مدیر کل نظارت و بازرسی امور نفت سازمان بازرسی نیز در یک گردهمایی نفتی از اتلاف معادل تولید گاز 2 تا 3 فاز پارس جنوبی در فرآیند تولید پالایشگاه‌ها خبر داده بود.