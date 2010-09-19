150 مدرسه قرآنی در استان زنجان راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد رئوفی نژاد صبح یکشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان با تاکید بر اینکه باید از ظرفیت مدارس قرآنی به نحو مطلوب استفاده شود، ابراز کرد: با برنامه ریزی های که در روزهای اخیر انجام شده، آماده استقبال از اول مهر و بازگشایی مدارس هستیم.

وی ادامه داد: طبق ابلاغ وزارت کشور، باید ستاد استقبال مهر در همه شهرستان ها برای برگزاری هر چه با شکوه مراسم آغاز به کار مدارس تشکیل شود.

رئوفی نژاد با بیان اینکه بهتر است طرح ترافیکی ویژه ای در روزهای ابتدایی مهر ماه اعمال شود، افزود: باید برنامه ریزی ها به گونه ای باشد که خانواده ها دچار زحمت نشوند.

استاندار زنجان همچنین امنیت، سلامت و نشاط را سه لازمه اصلی برای آغاز سال تحصیلی جدید عنوان کرد و افزود: مدیران و معلمان باید با روی گشاده از دانش آموزان و اولیاء آنها در این ایام استقبال کنند و انتظار ما از آنها تحقق این موضوع است.

رئوفی نژاد همچنین با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید در دانشگاه ها گفت: تاکید ما بر استقبال مطلوب از دانشجویان و خانواده های آنان است و باید نسبت به اسکان آنها نیز برنامه ریزی های مناسبی شود.



