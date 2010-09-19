به گزارش خبرگزاری مهر، همایون حائری گفت: دومین اجلاس دو روزه کارشناسان ارشد انرژی کشورهای عضو اکو از فردا 29 شهریور ماه به میزبانی شرکت توانیر در تهران آغاز می شود.

مدیرعامل شرکت توانیر گفت: کارشناسان ارشد انرژی کشورهای عضو اکو در این اجلاس در خصوص مسائل مهم منطقه ای مربوط به انرژی با هم به بحث و گفت و گو خواهند پرداخت.

وی افزود: شرکت کنندگان در این اجلاس در خصوص خط مشی و محورهای دومین نشست وزرای نفت و انرژی اکو که از 29 سپتامبر تا 1 اکتبر سال جاری میلادی ( 9-7 مهرماه) در دوشنبه، پایتخت تاجیکستان برگزار می شود، به بحث و گفتگو خواهند نشست.

محور این اجلاس بررسی و بازنگری در "طرح عملیات همکاریهای سازمان اکو در حوزه نفت و انرژی" است.

سازمان همکاری اقتصادی اکو در سال 1985 با حضور سه کشور ایران، پاکستان و ترکیه تاسیس و در سال 1992 هفت کشور قزاقستان، قرقیزستان، ترکمنستان، تاجیکستان، ازبکستان و آذربایجان و افغانستان نیز به جمع این سازمان پیوستند.مقر دبیرخانه این سازمان در تهران است.