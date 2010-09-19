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۲۸ شهریور ۱۳۸۹، ۱۲:۳۹

دومین اجلاس کارشناسان ارشد انرژی کشورهای عضو اکو برگزار می‌شود

مدیرعامل شرکت توانیر از آغاز به کار دومین اجلاس کارشناسان ارشد انرژی کشورهای عضو اکو در تهران خبر داد که در این اجلاس طرح عملیات همکاریهای سازمان اکو در حوزه نفت و انرژی بررسی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، همایون حائری گفت: دومین اجلاس دو روزه کارشناسان ارشد انرژی کشورهای عضو اکو از فردا 29 شهریور ماه به میزبانی شرکت توانیر در تهران آغاز می شود.

مدیرعامل شرکت توانیر گفت: کارشناسان ارشد انرژی کشورهای عضو اکو در این اجلاس در خصوص مسائل مهم منطقه ای مربوط به انرژی با هم به بحث و گفت و گو خواهند پرداخت.

وی افزود: شرکت کنندگان در این اجلاس در خصوص خط مشی و محورهای دومین نشست وزرای نفت و انرژی اکو که از 29 سپتامبر تا 1 اکتبر سال جاری میلادی ( 9-7 مهرماه) در دوشنبه، پایتخت تاجیکستان برگزار می شود، به بحث و گفتگو خواهند نشست.

محور این اجلاس بررسی و بازنگری در "طرح عملیات همکاریهای سازمان اکو در حوزه نفت و انرژی" است.

سازمان همکاری اقتصادی اکو در سال 1985 با حضور سه کشور ایران، پاکستان و ترکیه تاسیس و در سال 1992 هفت کشور قزاقستان، قرقیزستان، ترکمنستان، تاجیکستان، ازبکستان و آذربایجان و افغانستان نیز به جمع این سازمان پیوستند.مقر دبیرخانه این سازمان در تهران است.

کد مطلب 1154102

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