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۲۸ شهریور ۱۳۸۹، ۱۲:۱۵

"از شهر خدا تا شهر انسان" منتشر شد

"از شهر خدا تا شهر انسان" منتشر شد

کتاب" از شهر خدا تا شهر انسان" با عنوان فرعی "نقد و بررسی ادبیات کلاسیک و معاصر" نوشته دکتر محمد دهقانی از سوی انتشارات مروارید منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب آن‌چنان که از نامش پیداست به "شهر خدا"(جهان آسمانی یا آرمانی ادبیات کهن ) و "شهر انسان"( دنیای ادبیات معاصر) اشاره دارد و  دید الهی شاعران و نویسندگان گذشته و نگاه انسان‌محور ادبیات امروز را مورد بررسی قرار می‌دهد.

"از شهر خدا تا شهر انسان" شامل چهار بخش است که در بخش نخست آن مروری موجز بر سیر تحول ادبیات فارسی از نیمه قرن سوم تا امروز انجام گرفته و به آثار برخی از شاعران و نویسندگان ادبیات کلاسیک ایران توجه شده است.

بخش دوم کتاب مختص شعر و به‌ویژه شعر معاصر است و نقدی تطبیقی بین شعر کلاسیک فارسی و مقایسه آن با شعر مدرن فرنگی و فارسی صورت می‌گیرد.

بخش سوم نیز ویژه نثر و داستان‌نویسی است و با ترجمه دو مقاله درباره داستان‌نویسی عرب و ویژگیهای حماسه همراه است.

"رابطه هنر و امنیت در تاریخ ادبیات" سرآغاز بخش پایانی این کتاب است که برخی مباحث نظری در تاریخ ادبیات و نقد ادبی ایران را شامل می‌شود.

کتاب "از شهر خدا تا شهر انسان" با شمارگان 1650 نسخه در 289 صفحه و به قیمت 5300 تومان منتشر شده است.

کد مطلب 1154104

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