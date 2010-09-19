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۲۸ شهریور ۱۳۸۹، ۱۴:۰۰

گودرزی به مهر خبر داد:

"رویاهای بیداری" منتشر می‌شود

"رویاهای بیداری" منتشر می‌شود

محمدرضا گودرزی از انتشار مجموعه داستان جدید خود با نام "رویاهای بیداری" خبر داد.

محمدرضا گودرزی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره مجموعه داستان جدیدش گفت: این مجموعه که "رویاهای بیداری" نام دارد شامل 13 داستان کوتاه است که توسط نشر چشمه منتشر خواهد شد و در حال حاضر در انتظار اخذ مجوز از ارشاد است.

وی در مورد فضای داستان های این کتاب گفت: " رویاهای بیداری" زیاد به مجموعه داستان های قبلی ام شباهت ندارد و گرایش به طنز و ساده روایت کردن داستان در آن، نسبت به داستان های منتشر شده ام بیشتر است.
 
نویسنده کتاب "در چشم تاریکی" درباره موضوع داستان های این کتاب گفت: نمی توان ژانر مشخصی برای این کتاب در نظر گرفت. این کتاب در مقایسه با آثار پیشینم به " اگه تو بمیری" نزدیک تر است. به عنوان مثال حداقل سه داستان این کتاب در ژانر وحشت جا می گیرد و سعی کرده ام در این کتاب تمرینی برای نگارش در مقوله داستان های وحشت داشته باشم.
 
گودرزی درباره شیوه نگارش داستان های این کتاب گفت: قصه های این کتاب در زمینه های اجتماعی، فلسفی، روانشناسی و.... جا می گیرند و در طول نوشتن داستان ها به این که داستان می خواهد به کجا ختم شود و چه پیامی داشته باشد، فکر نمی کردم. در حالی که پیدا کردن اندیشه در آثار قبلی ام راحت و ممکن است ولی در "رویاهای بیداری" چنین الگویی را رعایت نکرده ام.
 
از  این نویسند ه و منتقد ادبی  پیش از این، کتاب های  "در پشت حصیر"،"در چشم تاریکی"،" شهامت درد"،"آنجا زیر باران"،" به زانو در نیا " و " اگه تو بمیری" منتشر شده است.
 
کد مطلب 1154105

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