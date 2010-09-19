محمدرضا گودرزی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره مجموعه داستان جدیدش گفت: این مجموعه که "رویاهای بیداری" نام دارد شامل 13 داستان کوتاه است که توسط نشر چشمه منتشر خواهد شد و در حال حاضر در انتظار اخذ مجوز از ارشاد است.

وی در مورد فضای داستان های این کتاب گفت: " رویاهای بیداری" زیاد به مجموعه داستان های قبلی ام شباهت ندارد و گرایش به طنز و ساده روایت کردن داستان در آن، نسبت به داستان های منتشر شده ام بیشتر است.



نویسنده کتاب "در چشم تاریکی" درباره موضوع داستان های این کتاب گفت: نمی توان ژانر مشخصی برای این کتاب در نظر گرفت. این کتاب در مقایسه با آثار پیشینم به " اگه تو بمیری" نزدیک تر است. به عنوان مثال حداقل سه داستان این کتاب در ژانر وحشت جا می گیرد و سعی کرده ام در این کتاب تمرینی برای نگارش در مقوله داستان های وحشت داشته باشم.



گودرزی درباره شیوه نگارش داستان های این کتاب گفت: قصه های این کتاب در زمینه های اجتماعی، فلسفی، روانشناسی و.... جا می گیرند و در طول نوشتن داستان ها به این که داستان می خواهد به کجا ختم شود و چه پیامی داشته باشد، فکر نمی کردم. در حالی که پیدا کردن اندیشه در آثار قبلی ام راحت و ممکن است ولی در "رویاهای بیداری" چنین الگویی را رعایت نکرده ام.



از این نویسند ه و منتقد ادبی پیش از این، کتاب های "در پشت حصیر"،"در چشم تاریکی"،" شهامت درد"،"آنجا زیر باران"،" به زانو در نیا " و " اگه تو بمیری" منتشر شده است.

