22 نقطه حادثه خیز مازندران اصلاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اسد پیش از ظهر یکشنبه در جلسه کمیته ایمنی استان اظهار داشت: با حذف و اصلاح نقاط پرحادثه زودباده به عنوان بخشی از برنامه های مدیریت ایمنی در سطح محورها توانسته نقش مهمی در ارتقاء و افزایش ضریب ایمنی محورها ایفاء کنیم.

وی خاطرنشان کرد: این مهم در چند سال اخیر بسیار مثمر ثمر بوده تا جاییکه این اداره کل در سال گذشته توانست با شناسایی نقاط مستعد حادثه محورهای استان و بر اساس اولویت ۲۲ نقطه از این موارد را با صرف اعتباری بالغ بر 10 میلیارد ریال اصلاح و ایمن کند.

اسد تصریح کرد: ساماندهی تقاطع اوجی آباد سرخرود، ساماندهی تقاطع پیچاکلا در محور زرگر محله دریاکنار، اصلاح قوس در منطقه منصور کنده در محور قائمشهر کیاکلا، احداث دور برگردان در منطقه سمسکنده در محور ساری نکاء، زیرسازی و آسفالت سه راهی زاغمرز در محور نکاء بندر امیرآباد و ساماندهی تقاطعهای جنت رودبار در محور تنکابن رامسر و سه راهی لاریم در محور ساری لاریم از جمله نقاط مهم پر حادثه ای بودند که اصلاح و رفع حادثه خیزی در آنها صورت پذیرفته است.

معاون راهداری اداره کل راه و ترابری استان در ادامه از عملیات اجرایی اصلاح و رفع حادثه خیزی ۳۵ نقطه در محورهای استان در سال جاری خبر داد.

مازندران از طریق سه محور شریانی هراز، سوادکوه و کندوان با مرکز کشور ارتباط دارد.