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۲۸ شهریور ۱۳۸۹، ۱۲:۲۶

مهلت ارسال آثار به جشنواره فن آفرینی زاگرس تا 10 مهر تمدید شد

مهلت ارسال آثار به جشنواره فن آفرینی زاگرس تا 10 مهر تمدید شد

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: دبیر جشنواره منطقه ای زاگرس از تمدید مهلت ارسال آثار به این جشنواره تا 10 مهر ماه سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، بهروز بادکو پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهارداشت: با توجه به استقبال مناسب از این جشنواره و تماس های مکرر علاقمندان برای شرکت در این جشنواره، ستاد برگزاری این رویداد با 10 روز تمدید مهلت ارسال آثار تا 10 مهر ماه سال جاری موافقت کرد.

وی افزود: جشنواره منطقه ای فن آفرینی زاگرس در دو بخش مسابقه ای ( طراحان کسب و کار و فن آفرینان) و غیر مسابقه ای ( نمایشگاه، سمینارهای آموزشی و بورس ایده) 28 و 29 مهر در کرمانشاه برگزار خواهد شد.

بادکو با اشاره به استقبال مناسب فن آفرینان پنج استان کرمانشاه، کردستان، ایلام، لرستان و همدان از بخش های مختلف این جشنواره تصریح کرد: تاکنون در هر دو بخش آثاری به دبیرخانه ارسال شده که بنا به درخواست های مکرر، ستاد جشنواره و با تاییدیه کمیته داوران مهلت ارسال آثار را در هر دو بخش به مدت 10 روز تمدید کرد.

دبیر جشنواره منطقه ای زاگرس خاطر نشان کرد: مهلت اعلام شده فوق تمدید نخواهد شد و تقاضا می شود متقاضیان شرکت در این جشنوراه حداکثر تا 10مهر آثار خود را به دبیر خانه  جشنواره ارسال کنند.

کد مطلب 1154109

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