مهلت ارسال آثار به جشنواره فن آفرینی زاگرس تا 10 مهر تمدید شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، بهروز بادکو پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهارداشت: با توجه به استقبال مناسب از این جشنواره و تماس های مکرر علاقمندان برای شرکت در این جشنواره، ستاد برگزاری این رویداد با 10 روز تمدید مهلت ارسال آثار تا 10 مهر ماه سال جاری موافقت کرد.

وی افزود: جشنواره منطقه ای فن آفرینی زاگرس در دو بخش مسابقه ای ( طراحان کسب و کار و فن آفرینان) و غیر مسابقه ای ( نمایشگاه، سمینارهای آموزشی و بورس ایده) 28 و 29 مهر در کرمانشاه برگزار خواهد شد.

بادکو با اشاره به استقبال مناسب فن آفرینان پنج استان کرمانشاه، کردستان، ایلام، لرستان و همدان از بخش های مختلف این جشنواره تصریح کرد: تاکنون در هر دو بخش آثاری به دبیرخانه ارسال شده که بنا به درخواست های مکرر، ستاد جشنواره و با تاییدیه کمیته داوران مهلت ارسال آثار را در هر دو بخش به مدت 10 روز تمدید کرد.

دبیر جشنواره منطقه ای زاگرس خاطر نشان کرد: مهلت اعلام شده فوق تمدید نخواهد شد و تقاضا می شود متقاضیان شرکت در این جشنوراه حداکثر تا 10مهر آثار خود را به دبیر خانه جشنواره ارسال کنند.