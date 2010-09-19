1500 برنامه دفاع مقدس در استان البرز اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، سردار بهرام حسینی مطلق پیش از ظهر یکشنبه در نشست خبری که به مناسب هفته دفاع مقدس برگزار شد در جمع خبرنگاران گفت: امسال به دلیل حساسیتهای خاص کشوری و تهدیدات دشمن این هفته دفاع مقدس با اعلام سپاه پاسداران از یک به دو هفته افزایش یافت.

وی با بیان اینکه، در روزهای پیش بینی شده هفته دفاع مقدس که از 26 شهریور ماه جاری آغاز شده است و تا نهم مهرماه ادامه دارد، افزود: در این ایام هزار و 500 برنامه فرهنگی کوچک و بزرگ در یگانها و 15 ناحیه مقاوت بسیج استان البرز اجرا می شود.

حسینی مطلق ادامه شرح دقیق هشت سال دفاع مقدس را از جمله اهداف مهم سازمان بسیج مستضعفین و سپاه پاسداران ذکر و عنوان کرد: بر این اساس و به علت نقش محوری و کلیدی سپاه سید الشهدا در آزاد سازی منطقه مهران در طول جنگ تحمیلی ساخت مستند عملیات کربلای یک و بازسازی آن به استان البرز و تهران واگذار شده است.

فرمانده سپاه سیدالشهداء(ع) استان تهران با اشاره به جمع آوری اسناد و مدارک مربوط به عملیات کربلای 1 اظهارداشت: پس از بررسی، تکمیل و پالایش اسناد موجود این مستند فرهنگی در غالب پخش ار شبکه های مختلف سیما، کتاب و ساخت ماکت ارائه می شود.

حسینی مطلق اجرای رزمایش میدانی نیروها در حصارک کرج، اجرای رژه 200 تن از نیروهای مسلح در شهرستانهای استان تهران و البرز، گلباران مزار شهدا را از جمله برنامه های ایام دفاع مقدس عنوان کرد.

وی خاطرنشان کرد: علاوه بر این اجرای مراسم سه شب تئاتر دفاع مقدس، تجلیل از رزمندگان، برپایی نمایشگاه فرهنگی دفاع مقدس و برگزاری مسابقات فرهنگی و ورزشی از دیگر برنامه های در نظر گرفته شده برای هفته دفاع مقدس است.

این مسئول در ادامه از تجمع رزمندگان هشت سال دفاع مقدس به شکل همزمان در سراسر کشور در پنجم مهرماه سال جاری خبر داد و افزود: در این تجمع 40 هزار نفر از شاخصین دوران جنگ تحمیلی در شهرهای مختلف حضور دارند.

علت اصلی دشمنی استکبار با انقلاب ماهیت اسلامی آن است

فرمانده سپاه سیدالشهداء( ع ) استان تهران در بخش دیگری از سخنان خودعلت اصلی دشمنیهای استکبار به خصوص آمریکا با انقلاب اسلامی ایران را از ابتدای تاسیس و پیروزی انقلاب، اسلامی بودن ماهیت آن عنوان کرد.

حسینی مطلق افزود: دشمنان، اسلام و اندیشه های آن را تهدیدی برای نظم جهانی که به دست خود ترسیم و ساخته اند می دانند و به همین علت از حضور همه جانبه انقلاب واهمه و سعی در براندازی آن دارند، غافل از اینکه انقلاب و نظام ریشه در دلهای مردم ایران دارد.



وی با تشریح ساز و کارهای دشمن از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی اظهارداشت: راه اندازی درگیری در جاهایی که بعضا شکافهای قومی و قبیله وجود داشت همچنین ترور مسئولان و ایجاد کودتا علیه نظام از ساز و کارهای دشمن بر علیه انقلاب اسلامی بود که همگی با شکست مواجه شد.



حسینی مطلق هدف دشمن را از راه اندازی جنگ تحمیلی ممانعت از صدور پیام اسلام و نفوذ انقلاب در جهاد دانست و گفت: دشمن در این را از صدام به عنوان ابزار قدرت طلب علیه ایران استفاده کرد که در این راه نیز ایمان، ایثارگری و ولایتمداری طی هشت سال جنگ تحمیلی دشمن را شکست داد.

وی در تبیین توان نظامی، قدرت سیاسی دوران جنگ با زمان حال، تصریح کرد: بر عکس دوران جنگ تحمیلی که نیروهای مسلح و سپاه پاسداران آمادگی چندانی برای جلوگیری از جنگ و نداشتند امروز کشور به لحاظ توانمندیهای نظامی و سیاسی در جایگاه بسیار خوبی قرار دارد.