جمع آوری اطلاعات مکانهای آموزشی تا دو ماه دیگر ادامه دارد

محمد صادق قائمی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک با اشاره به اینکه با رویکرد جدید در وزارت آموزش و پرورش تدوین شناسنامه فنی ساختمان های آموزشی در کشوراست گفت: با اجرایی شدن آن از نظر سرانه، وضعیت فضای آموزشی، اسکلت و امکانات در هر کلاس و واحد آموزشی اطلاعات دقیق از واحدهای آموزشی در سطح استان تهیه می شود.
قائمی با اشاره به نزدیکی دور سوم سفر دولت به استان مرکزی از اجرایی شدن صدر درصد مصوبات دور اول و نیز اجرایی شدن مصوبات دوردوم سفر خبر داد و گفت: به غیر از سه طرح تمام مصوبات سفر در این حوزه اجرایی شده است.
قائمی ادامه داد: با توجه به رویکرد فرهنگی دولت و با عنایت به اینکه استان مرکزی از نظر فضای آموزشی با محدودیت هایی روبرو است ایجاد نمازخانه و رسیدگی بیشتر به فضاهای فرهنگی و کتابخانه ای در مدارس استان مرکزی در دستور کار قرار گرفته است.
مدیرکل نوسازی مدارس استان مرکزی اضافه کرد: در این راستا ایجاد 190 نمازخانه در مدارس و 48 فضای آموزشی که نیاز به فضای ورزشی دارند در صدر لیست ارائه شدن اداره کل نوسازی مدارس برای تصویب و تامین اعتبار در سفر استانی دولت به استان قرار گرفته است و علاوه برآن تلاش شده است نسبت به جلب نظر مسئولان برای ایجاد هفت زمین چمن مصنوعی نیز اقدام شود.
وی نیازهای استان مرکزی را در این بخش بالا عنوان کرد و افزود: طرح هایی که در این دور برای تصویب به دولت ارسال شده است بالغ بر 42 میلیارد تومان ارزش دارد که در قالب 12 سرفصل کاری تعیین شده است.
مدیرکل نوسازی مدارس استان مرکزی در ادامه از رویکرد اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان مرکزی در استفاده از فناوری های نوین در اجرای طرح های این اداره خبر داد و گفت: هم اینک دو فضای آموزشی در شهر اراک با استفاده از فناوری های نوین اجرا شده است که در این طرح ها علاوه بر استفاده از انرژی خورشیدی در تامین انرژی مورد نیاز برای اداره این ساختمان ها، تمامی سازه های به کار گرفته شده در این بخش به صورت پیچ و مهر ه ای است و از جوش در ساخت آن استفاده نشده است.
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