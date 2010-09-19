جمع آوری اطلاعات مکانهای آموزشی تا دو ماه دیگر ادامه دارد

محمد صادق قائمی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک با اشاره به اینکه با رویکرد جدید در وزارت آموزش و پرورش تدوین شناسنامه فنی ساختمان های آموزشی در کشوراست گفت: با اجرایی شدن آن از نظر سرانه، وضعیت فضای آموزشی، اسکلت و امکانات در هر کلاس و واحد آموزشی اطلاعات دقیق از واحدهای آموزشی در سطح استان تهیه می شود.

قائمی با اشاره به نزدیکی دور سوم سفر دولت به استان مرکزی از اجرایی شدن صدر درصد مصوبات دور اول و نیز اجرایی شدن مصوبات دوردوم سفر خبر داد و گفت: به غیر از سه طرح تمام مصوبات سفر در این حوزه اجرایی شده است.

قائمی ادامه داد: با توجه به رویکرد فرهنگی دولت و با عنایت به اینکه استان مرکزی از نظر فضای آموزشی با محدودیت هایی روبرو است ایجاد نمازخانه و رسیدگی بیشتر به فضاهای فرهنگی و کتابخانه ای در مدارس استان مرکزی در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرکل نوسازی مدارس استان مرکزی اضافه کرد: در این راستا ایجاد 190 نمازخانه در مدارس و 48 فضای آموزشی که نیاز به فضای ورزشی دارند در صدر لیست ارائه شدن اداره کل نوسازی مدارس برای تصویب و تامین اعتبار در سفر استانی دولت به استان قرار گرفته است و علاوه برآن تلاش شده است نسبت به جلب نظر مسئولان برای ایجاد هفت زمین چمن مصنوعی نیز اقدام شود.

وی نیازهای استان مرکزی را در این بخش بالا عنوان کرد و افزود: طرح هایی که در این دور برای تصویب به دولت ارسال شده است بالغ بر 42 میلیارد تومان ارزش دارد که در قالب 12 سرفصل کاری تعیین شده است.

مدیرکل نوسازی مدارس استان مرکزی در ادامه از رویکرد اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان مرکزی در استفاده از فناوری های نوین در اجرای طرح های این اداره خبر داد و گفت: هم اینک دو فضای آموزشی در شهر اراک با استفاده از فناوری های نوین اجرا شده است که در این طرح ها علاوه بر استفاده از انرژی خورشیدی در تامین انرژی مورد نیاز برای اداره این ساختمان ها، تمامی سازه های به کار گرفته شده در این بخش به صورت پیچ و مهر ه ای است و از جوش در ساخت آن استفاده نشده است.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهرمبنی بر چگونگی تامین فضای آموزشی مورد نیاز در شهر مهاجران و نیز طرح های مسکن مهر در شهر اراک با بیان اینکه بر اساس نیاز سنجی های صورت گرفته هم اینک کمبود دو فضای آموزشی 12 کلاسه در شهر مهاجران احساس می شود گفت: کار ساخت این فضاها در شهر مهاجران آغاز شده است ولی با توجه به اینکه در آینده شهر مهاجران سر ریز جمعیتی شهر اراک را به خود جلب خواهد کرد بنا نداریم پیش از بررسی های همه جانبه و برآورد در مورد جمعیت در این شهر نسبت به ساخت و ساز عجولانه واحدهای آموزشی در این شهر اقدام کنیم.

قائمی یادآور شد: با توجه به آغاز فرایند ساخت مسکن مهر در شهر اراک در منطقه سنجان و نیز انتهای خیابان جهاد، به دلیل کمبود زمین درشهر اراک و با توجه به اینکه در شهر اراک با کمبود زمین رو به رو هستیم با کمک خیرین در شهر اراک زمینی به وضعیت چهار هکتار در شهرک امین تهیه و کار ساخت مجتمع آموزشی در این منطقه آغاز شده است و در این زمینه انتظار می رود نیازهای آموزشی در منطقه تامین شود.

وی تاکید کرد: به دلیل نبود زمین مناسب و قرار داشتن زمین پیشنهادی برای احداث فضای آموزشی در منطقه سنجان و قرار داشتن این زمین در فضای سبز امکان ساخت واحد آموزشی فراهم نیست که حداقل باید هزار متر مربع زمین برای این کار اختصاص یابد.