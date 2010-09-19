7 صنعتگر همدانی در نوبت بهره مندی از طرح تکریم هنرمندان قرار گرفتند

اسدالله بیات در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با بیان اینکه پرونده این تعداد از هنرمندان صنایع دستی همدان در معاونت صنایع دستی استان تکمیل و به ستاد ارسال شده است، گفت: طرح تکریم هنرمندان پیشکسوت بنا به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توسط هیئت وزیران به تصویب رسید.

وی با اشاره به اینکه طبق آیین نامه تکریم هنرمندان پیشکسوت مصوب 13شهریور ماه سال 1379، هنرمندان صنایع دستی نیز در کنار هنرمندان رشته های موسیقی، نمایش، شعر، ادبیات، داستان، سینما، معماری، هنرهای تجسمی و خوشنویسی با رعایت شرایط خاص می توانند از پاداش مستمری برخوردار شوند، گفت: تا به حال پرونده هفت هنرمند شاخص استان همدان که جزو پیشکسوتان این عرصه هستند به معاونت صنایع دستی کشور ارسال شده است.

بیات اظهار داشت: برخورداری از 35 سال سابقه آفرینش های حرفه ای هنری، بیش از 60 سال سن و برخورداری از حسن شهرت در کنار داشتن سبک ویژه، شرایط هنرمندان برای استفاده از طرح تکریم است.