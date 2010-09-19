به گزارش خبرنگار مهر، محمد رودکی که در نشست خبری امروز یکشنبه فدراسیون جودو صحبت می کرد، با اشاره به بازی های المپیک پکن اظهار داشت: پس از المپیک جودو را کنار گذاشتم و اصلا نمی خواستم به میدان بازگردم. خصوصا اینکه در این بازی ها با شرایط و صحبت های خاصی روبرو شدم.

وی به شب قبل از دیدارش در بازی های المپیک پکن اشاره کرد و ادامه داد: مشغول دیدن برنامه آقای عادل فردوسی‌پور بودم. او در بخشی از صحبت های خود به رقابت من در المپیک اشاره کرد و گفت: البته امیدی هم به رودکی نیست! این جمله باعث تاسف من شد از این بابت که در مملکتم نسبت به ورزشکار چنین دیدگاهی وجود دارد.

جودوکار وزن 100 کیلوگرم کشورمان تصریح کرد: در هر صورت و به رغم مشکلات زیادی که داشتم برای مسابقه به میدان رفتم اما شرایطم برای بازی خوب نبود تا حدی که به واسطه رقابت دچار خونریزی شدید از ناحیه زانو شدم. مینیسک زانوی من پاره شد، وضعیتم به حدی بد بود که با آمبولانس به خوابگاه برگشتم و روی ویلچر به اتاقم رفتم.

این جودوکار ملی پوش کشورمان با یادآوری اینکه در المپیک پکن به عنوان پنجمی دست یافت، گفت: در گذشته ورزشکاری که در المپیک پنجم می شد هم مورد تقدیر قرار می گرفت اما نمی دانم چرا با من چنین برخوردی شد. با این حال بعد از دو سال هیچکس سراغم را نگرفت این خودم بودم که برای پیگیری وضعیت آسیب دیدگی ام و تهیه هزینه های آن اقدام کردم.

وی اظهار داشت: ما جودوکاران اولین چیزی که یاد گرفتیم احترام به یکدیگر بود اما وقتی من باختم یکی از رسانه ها از تیتر "بچه غول باخت" برای مطلب خود در مورد من استفاده کرد شاید شما به این تیتر بخندید اما برای من ورزشکار گریه آور بود.

جودوکار سنگین وزن کشورمان از امکانات جودو انتقاد کرد و افزود: درحال حاضر برای جودو جای مشخصی جهت تمرین، استراحت و غذا وجود ندارد با این شرایط و بودجه ای که داریم توقع مدال المپیک هم وجود دارد! جودو با تک ستاره های خود پیش می رود فکر می کنم باید نسبت به سرمایه گذاری هم که داریم خدا را بابت وضعیت امروزمان شاکر باشیم.

رودکی ضمن تقدیر از فعالیتهای صورت گرفته از طرف فدراسیون جودو آنها را مثمر ثمر در وضعیت این رشته عنوان کرد و گفت: جودوکاران زحمت زیادی می کشند تا با تمرینات مستمر بتوانند موفق باشند اما حقوق و پاداش ورزشکاران خیلی از رشته های دیگر است. جودوکاران یا نانوایی دارند یا دامداری و این طبیعی است وقتی حقوق ما در لیگ سه میلیون تومان باشد.

جودوکار وزن 100 کیلوگرم کشورمان همچنین انتقاداتی که از این رشته و عملکردش در مسابقات جهانی عنوان می شود را غیرمنطقی دانست و یادآور شد: مگر تا حالا در تمام تورنمنت ها و مسابقات صاحب مدال و طلا شده ایم که حالا به خاطر به دست نیاوردن آنها ناکام لقب بگیریم؟